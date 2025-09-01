Slušaj vest

U školske klupe danas su seli đaci prvaci. Početak školske godine pokreće i mnogo odgovornih pitanja ne samo za učenike već i za roditelje, učitelje, nastavnike i profesore.

Ekipa Kurira posetila je OŠ „1. Maj Vrtogoš“ koja se nalazi nadomak Vranja gde je himnom Bože pravde upriličen prvi školski dan. Uz srdačnu dobrodošlicu, početak nove školske godine đacima i njihovim roditeljima čestitao je direktor škole Ivica Mitić.

Foto: Kurir/T.S

Da ova kuća znanja bude što pre njihova kuća

"Ovog prvog septembra najviše se radujemo ovim našim mališanima, našim prvacima koji su napredovali, jer su od predškolaca postali školarci. Oni će od danas krenuti na jedno osmogodišnje putovanje i ja bih želeo tokom tog putovanja, da se kreću putevima i stazama koji će ih voditi u čarobni svet brojki, slova i elementarne pismenosti. Siguran sam da su ovog prvog septembra ove male torbe pune radosti i osmeha, velikih iščekivanja i naravno nesigurnosti, jer se susreću sa nečim novim. Ja bih želeo da ova kuća znanja bude što pre njihova kuća, jer će u njoj sticati znanja i steći prijateljstvo. Ukoliko to što pre shvate, ja sam siguran da će oni ovde razviti i odgovoran odnos prema sebi, prema drugima. Da će poštovati sebe poštovati ličnost ostalih drugara, učitelja i nastavnika i naravno vas, dragi roditelji. Ukoliko to, što pre shvate svi mi ovde bićemo ponosni na njih, a naravno i vi dragi roditelji“, istakao je direktor Mitić.

Foto: Kurir/T.S

Ove godine upisali veći broj učenika

Direktor Mitić se posebno obratio i zahvalio roditeljima.

"Mi ćemo se ovde truditi da od njih napravimo dobre, kvalitetne, korisne ljude i koji će postati ponos čitave zajednice. Svi mi ovde zaposleni se maksimalno trudimo da obezbedimo kvalitetne uslove za život i rad ove dece. U prilog tome govori i činjenica da smo prošle godine obnovili školski nameštaj za 80 učenika, a evo ove godine kao što sami vidite škola počinje da dobija novo ruho tako što smo uspeli da zamenimo stolariju na sve učioničke prostore. Trudimo se da svake godine stvaramo podsticajnu sredinu za učenje. Reći ću vam jedan podatak da smo jedina škola ove godine na teritoriji grada koja je upisala veći broj učenika, gde se broj učenika povećao, za razliku od ostalih škola gde se smanjuje kod nas se broj učenika povećava, samim tim i broj odeljenja. Posle skoro 20 godina ovde u našoj školi smo otvorili drugo odeljenje petog razreda što je za svaku pohvalu za šta ste naročito zaslužni vi dragi roditelji. Čestitam školarcima i želim im srećan početak i puno uspeha tokom daljeg školovanja“, rekao je direktor OŠ „1. Maj Vrtogoš“ Ivica Mitić.



OŠ „1. Maj Vrtogoš“ centralna je i za isturena odeljenja u selima Dubnica, Ristovac, Davidovac, Katun. Ove godine upisala je 31 prvaka.