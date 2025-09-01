Slušaj vest

- Zbog ovih radova mogući su prekidi u isporuci vode kao i smanjen pritisak u mreži na teritoriji celog grada. Iz „Vodovoda“ apeluju na građane da su već tokom vikenda obezbedili dovoljne količine vode za današnji dan, kako bi imali rezerve u vreme izvođenja radova - kazali su za RINU u JKP "Vodovod".

Oni dodaju da su radovi su hitni i neodložni i molimo građane za razumevanje i strpljenje.

Kurir.rs/RINA

