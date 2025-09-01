Javno komunalno preduzeće „Vodovod“ obavestilo je građane da će danas, 1. septembra, u periodu od 8 do 20 časova izvoditi hitne i neodložne radove na otklanjanju kvara na glavnom cevovodu sirove vode koji doprema vodu iz akumulacije „Vrutci“ do fabrike vode „Petar Antonijević“ na Cerovića brdu.
NEODLOŽNI RADOVI U UŽICU: Prekidi snabdevanja vodom i smanjen pritisak zbog velikog kvara na cevovodu
- Zbog ovih radova mogući su prekidi u isporuci vode kao i smanjen pritisak u mreži na teritoriji celog grada. Iz „Vodovoda“ apeluju na građane da su već tokom vikenda obezbedili dovoljne količine vode za današnji dan, kako bi imali rezerve u vreme izvođenja radova - kazali su za RINU u JKP "Vodovod".
Oni dodaju da su radovi su hitni i neodložni i molimo građane za razumevanje i strpljenje.
Kurir.rs/RINA
