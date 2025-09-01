Stanovi u Zrenjaninu od 1.000 do 1.700 €

"Danas smo, kao i prošle godine, svim đacima prvacima u Zrenjaninu darovali rančeve sa neophodnim školskim priborom kao i udžbenike, dakle kompletno opremljen đak prvak za prvi dan škole jeste ono što je Grad učinio za roditelje i za naše najmlađe", rekao je Salapura.

Ove godine u prvi razred osnovnih škola na teritoriji grada Zrenjanina upisano je 1.033 učenika, nešto više nego školske godine kada je u prvi razred krenulo 1.003 đaka.

Gradonačelnik je rekao da je na teritoriji grada Zrenjanina u školskoj 2025/26. u prvi razred osnovnih škola upisan veći broj učenika, a da je takav trend i u školi "Servo Mihalj" gde je nastava na srpskom i mađarskom.

On je novinarima rekao da je nova školska godina počela i sa novim solarnim panelima na sedam školskih zgrada i da su u tri osnovne škole postavljene nove kotlarnice čija je ukupna vrednost ulaganja bila 60 miliona dinara, a kada su u pitanju solarni paneli reč je o investiciji vrednoj 16 miliona dinara.

"U prethodne dve godine na izradu projektno - tehničke dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju školskih objekata, na izgradnju i dogradnju dodatnih sadržaja koji unapređuju kvalitet nastave, ukupno je iz budžeta Grada, Pokrajine i Republike, uloženo više od 250 miliona dinara", kazao je Salapura.

Podsetio je da je prošle godine završen potpuno nov objekat u školi "9. maj" i da je u toku izgradnja novog vrtića u naselju Bagljaš.

Salapura je školske torbe i udžbenike delio zajedno s načelnikom Policijske uprave Zrenjanin Branislavom Todorovićem.