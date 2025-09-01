PRVACI U SREMSKOJ MITROVICI: 630 đaka u klupama, dva sela bez ijednog učenika
Nova školska godina jutros je počela za sve osnovce i srednjoškolce, a u klupe je u Sremskoj Mitrovici selo ukupno 630 đaka prvaka. To je za jedno odeljenje manje nego prošle godine, kada ih je bilo 656.
U selima Šatrinci Bingula i Šuljam nije upisan nijedan prvak – Bingula već drugu godinu zaredom, a Šuljam od ove jeseni.
U svim osnovnim školama na teritoriji grada organizovani su prijemi za đake prvake uz prigodne programe dobrodošlice, koje su pripremili stariji učenici i nastavnici. Posebno svečano bilo je u Osnovnoj školi „Sveti Sava“, gde su učitelji i rukovodstvo škole dočekali nove učenike i njihove roditelje.
„Danas se u svim osnovnim i srednjim školama otvaraju vrata za početak nove školske godine. U našem gradu ukupno je 630 prvaka, dok će nastavu u osnovnim i srednjim školama pohađati oko 8.100 učenika“, izjavila je Dragana Sretenović, v.d. načelnika Gradske uprave za obrazovanje.
Sretenovićeva je podsetila da prvi školski dan predstavlja važan trenutak ne samo za decu, već i za roditelje i nastavnike.
„Za učenike prvog razreda ovo je prvi korak ka sticanju znanja i prijateljstava. Škola nije samo zgrada – ona je prostor u kojem se razvijaju veštine, ideje i karakteri. Od prvog dana školovanja, pa sve do završetka, deca prolaze kroz iskustva koja su temelj njihovog odrastanja“, istakla je ona.
U „Svetom Savi“ ove godine formirana su tri odeljenja prvaka.