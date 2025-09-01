Slušaj vest

Nova školska godina jutros je počela za sve osnovce i srednjoškolce, a u klupe je u Sremskoj Mitrovici selo ukupno 630 đaka prvaka. To je za jedno odeljenje manje nego prošle godine, kada ih je bilo 656.

U selima Šatrinci Bingula i Šuljam nije upisan nijedan prvak – Bingula već drugu godinu zaredom, a Šuljam od ove jeseni.

U svim osnovnim školama na teritoriji grada organizovani su prijemi za đake prvake uz prigodne programe dobrodošlice, koje su pripremili stariji učenici i nastavnici. Posebno svečano bilo je u Osnovnoj školi „Sveti Sava“, gde su učitelji i rukovodstvo škole dočekali nove učenike i njihove roditelje.

Foto: Kurir/D.š

„Danas se u svim osnovnim i srednjim školama otvaraju vrata za početak nove školske godine. U našem gradu ukupno je 630 prvaka, dok će nastavu u osnovnim i srednjim školama pohađati oko 8.100 učenika“, izjavila je Dragana Sretenović, v.d. načelnika Gradske uprave za obrazovanje.

Foto: Kurir/D.š

Sretenovićeva je podsetila da prvi školski dan predstavlja važan trenutak ne samo za decu, već i za roditelje i nastavnike.

„Za učenike prvog razreda ovo je prvi korak ka sticanju znanja i prijateljstava. Škola nije samo zgrada – ona je prostor u kojem se razvijaju veštine, ideje i karakteri. Od prvog dana školovanja, pa sve do završetka, deca prolaze kroz iskustva koja su temelj njihovog odrastanja“, istakla je ona.