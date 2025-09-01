30 PRVAKA VIŠE NEGO PROŠLE GODINE: Đake u Zlakusi dočekala gradonačelnica u rekonstruisanoj školi
Prvake u selu Zlakusa kod Užica u rekonstruisanoj školi pozdravila je gradonačelnica dr Jelena Raković Radivojević. Ove godine u ovu školu je upisano pet prvačića.
- Škola je mesto gde ćete dobiti odgovore na vaša pitanja, gde ćete učiti, družiti se i razvijati svoje talente. Budite radoznali i uporni, slušajte roditelje i učitelje i sigurna sam da uspeh neće izostati – rekla je gradonačelnica Užica.
Ona je čestitala polazak i svim ostalim đacima prvacima polazak u školu, kojih je ukupno 668 na teritoriji grada, što je za oko 30 učenika više nego prošle godine.
Gradonačelnica je dodala da je škola u Zlakusi izdvojeno odeljenje OŠ „Aleksa Dejović“ u Sevojnu, i da je proteklih meseci rekonstruisana. Prema njenim rečima grad nastavlja sa ulaganjima u školske objekte, ali i podrškom za učenike i roditelje. U objekat škole u Zlakusi grad je uložio više od 13 miliona dinara. Pored rekonstrukcije krova, zamene stolarije i izolacije urađene su i nove instalacije, toaleti i uređen unutrašnji prostor, a u narednim danima biće kompletno završeni i svi preostali limarski radovi.
U proteklim periodu rekonstruisana je u potpunosti škola u Krvavcima, škola u Gostinici, urađena je energetska sanacija Osnovne škole „Nada Matić“, zatim „Prve osnovne škole kralj Petar drugi“, urađena je fasada OŠ „Dušan Jerković“, otvoren je prvi seoski vrtić u Karanu, a zatim u Kremnima, a ranije otvoreni su vrtići na Beloj zemlji i naselju Pora. Rekonstruisan je vrtić u Sevojnu, a u završnoj fazi je i vrtić u naselju Carina. Svim tim radovima obezbeđeno je dodatnih oko 600 mesta za mališane.