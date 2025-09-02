Slušaj vest

Objekat površine 800 kvadratnih metara, opremljen najmodernijom opremom i predstavlja važan korak u unapređenju predškolskog obrazovanja na seoskom području. Vrtić će raditi u okviru Predškolske ustanove „Radost“, koja već primenjuje savremeni program „Godine uzleta“.

Prvi utisci roditelja pokazuju koliko je otvaranje vrtića značajno za lokalnu zajednicu.

- Do sada smo svakog dana morali da vozimo dete u Čačak, više od 20 kilometara u jednom pravcu. To je bilo iscrpljujuće i za nas i za dete. Sada nam je vrtić na dohvat ruke, u našem selu, i to za nas znači mnogo“, rekla je za RINU jedna od majki čije dete kreće u „Maslačak“.

Na svečanosti su govorili Vladan Milić, zamenik gradonačelnika Čačka, i Jasmin Hodžić, državni sekretar u Ministarstvu prosvete.

– Predškolsko obrazovanje je temelj na kojem se gradi budućnost naše zajednice. Ovaj vrtić nije samo zgrada, već poruka da ulažemo u decu i verujemo u njihovu budućnost. Posebno je značajno što se ovakav moderan objekat otvara u srcu sela, jer tamo gde ima dece – ima i života, razvoja i nade, istakao je Milić.

Objekat je opremljen sa šest soba za decu, višenamenskom salom, kancelarijama za vaspitače, sobom za izolaciju, distributivnom kuhinjom i parking prostorom.

Jasmin Hodžić naglasio je da je ukupna vrednost investicije 175 miliona dinara, od čega je 167 miliona izdvojeno za izgradnju, a osam miliona za opremanje.

– Velika mi je čast da danas otvorimo vrtić koji će rasteretiti liste čekanja i omogućiti deci iz Zablaća i okolnih sela da imaju jednaku šansu za kvalitetno i inkluzivno predškolsko obrazovanje. Ovaj vrtić deo je projekta Ministarstva prosvete i Svetske banke vrednog 47 miliona evra, u okviru kojeg se gradi ili dograđuje 23 objekta u 22 lokalne samouprave, čime je obezbeđeno 11.000 novih mesta za naše najmlađe, rekao je Hodžić.