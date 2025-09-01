Slušaj vest

LOZNICA – Gradska Komisija za utvrđivanje osnovanosti podnetih zahteva za naknadu štete zbog napada pasa lutalica na području grada Loznice prošle godine je primila ukupno 244 zahteva, 188 za naknadu usled ujeda, i 56 za napade na domaće životinje. Zbog neosnovanosti je odbijeno šest zahteva za naknadu zbog ujeda pasa. Gradsko pravobranilaštvo je sa oštećenima zaključilo ukupno 230 ugovora o poravnanju, od toga 174 za štetu usled ujeda i 56 za štetu na domaćim životinjama, a njihova ukupna vrednost je 7,64 miliona dinara, za ujede 6,08 i 1,56 za domaće životinje, stoji u izveštaju Komisije uz napomenu da je 2024. zbog ujeda pasa lutalica podneto 16 tužbi.

Prošle godine bila su 244 zahteva za naknadu štete, 81 manje nego 2023, 107 manje nego 2022, a najmanje od 2020, navodi se u izveštaju. Zaključeno je 230 ugovora o poravnjanju, 64 manje nego prethodne godine, a i ukupna vrednost je bila za 2,3 miliona manja nego 2023. i najmanja u periodu 2022.-2024. Prosečna vrednost isplaćene naknade bila je 34.942, veća nego godinu pre kada je iznosila 34.445, ali manja nego pretprošle. Što se tiče isplaćene štete na domaćim životinjama naknada je bila 27.939 dinara, 32.345 iznosila je 2023, pretprošle 25.668, a najniža je bila 2021. od 13.596 dinara. U izveštaju stoji da je lani u Loznici smanjen broja registrovanih povreda nanetih od strane pasa bez vlasnika, ali i da je iznos naknada koje grad isplaćuje oštećenima i dalje veliki. Navodi se da dokle god ima nesavesnih vlasnike pasa i olako pisanih izveštaje o ujedu – ogrebotini, biće i pasa na ulici i zahteva i tužbi za isplatu odštete, i ističe da u velikom broju slučajeva ujedi vlasničkih pasa pokušavaju da se prikažu kao ujedi napuštenih.

- Svu odgovornost kod povreda od strane pasa lutalica snosi Grad na čijoj se teritoriji ujed dogodio, dok kada je u pitanju vlasnički pas, odgovornost snosi vlasnik, ili osoba koja je bila odgovorna za njega u trenutku kada je šteta, ili povreda nastala. Bez svedoka dokazati da se radi o prevari jako je teško. Grad je u prethodnom periodu radio na rešavanju problema kroz ulaganje u zoohigijensku službu KJP “Naš Dom“, koja je blagovremeno preduzimala aktivnosti na pronalaženju i zbrinjavanju pasa lutalice, ali i realizaciju projekta masovne sterilizacije pasa. Rešenje koje su do sada primenjivale sve lokalne samouprave je: “Skloniti sa ulica pse „lutalice“, smestiti ih u azile, i nakon veterinarske obrade, ih udomljavati”. Pokazalo se da je to nedovoljno, jer je broj mesta u azilu ograničen, a malo je i onih koji udomljavaju lutalice. Grad radi na pronalaženju rešenja za smanjenje populacije pasa lutalica – navodi se u izveštaju nadležne komisije.

Zaključuje se da je rešenje aktivan nadzor nad sprovođenjem odredbi Gradske odluke o držanju domaćih životinja, ali i na primeni Zakona po kome svaki pas mora da bude sterilisan, čipovan, kao i da se samo zvanično registrovane odgajivačnice mogu baviti odgajivanjem pasa. ‘’Moramo pojačati rad komunalne inspekcije i komunalne milicije, ali i veterinarskih inspektora na kontroli i nadzoru nad sprovođenjem Pravilnika o načinu obeležavanja i registracije pasa i mačaka u cilju masovnijeg i obaveznog čipovanja svih pasa na teritoriji grada i kažnjavanja zbog držanja neobeleženih. Zakon i propisi su jasni i u njima sve piše, samo ih treba poštovati’’, navodi komisija.