Auto moto savez Srbije (AMSS) je upozorio vozače da se i danas, povremeno, očekuje veći broj vozila u tranzitu kroz Srbiju.

U saopštenju je navedeno da automobili na graničnom prelazu Gostun sa Crnom Gorom, na ulaz u Srbiju čekaju 30 minuta.

AMSS je dodao i da automobili na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom čekaju 30 minuta da izađu iz Srbije. Kamioni, na prelazima Batrovci i Šid sa Hrvatskom i Kelebija sa Mađarskom čekaju dva sata da napuste Sbiju, navodi se.

"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", saopštio je AMSS.

