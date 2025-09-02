Slušaj vest

Kapitalni projekti u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji napreduju, posebno kada je reč o izgradnji zelene infrastrukture za upravljanje čvrstim otpadom.

Na osnovu ugovora potpisanog krajem juna, uskoro počinju radovi na modernizaciji i proširenju Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Srem-Mačva“ u Sremskoj Mitrovici. Projekat, koji sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine, uvodi savremene standarde za pet lokalnih samouprava – Sremska Mitrovica, Šabac, Bogatić, Rumu i Šid.

Foto: Kurir/D. D.

Planirani radovi uključuju:

Izgradnju druge ćelije deponije,

Nadogradnju i izgradnju sistema za sakupljanje procednih voda, rezervoara i recirkulacionog sistema,

Hidrone mrežu,

Sistem za prikupljanje biogasa i postrojenje za tretman procednih voda,

Prateću infrastrukturu za funkcionisanje centra po savremenim standardima.

Smanjenje divljih deponija i očuvanje životne sredine

Foto: Kurir/D. D.

Regionalna deponija značajno će smanjiti broj divljih deponija na teritoriji uključenih opština – prema podacima, samo u Sremskoj Mitrovici bilo ih je 16. Ovime se doprinosi zdravijoj i bezbednijoj životnoj sredini, sprečavanjem nekontrolisanog odlaganja otpada koje zagađuje zemlju, podzemne vode i vazduh.

U savremenim deponijama se sistematski prikuplja i kontroliše metan, gas nastao raspadanjem organskog otpada. Takođe, projekat podstiče građane na primarnu selekciju otpada u domaćinstvima – ono što se odvoji, ne završava na deponiji.

Kontrolom otpada smanjuje se prisustvo infektivnih materija, štetočina i glodara, a samim tim i rizik od bolesti povezanih sa neadekvatnim odlaganjem otpada.

Ovaj projekat predstavlja primer uspešne saradnje lokalnih samouprava i države, u skladu sa standardima Evropske unije, i doprinosi očuvanju životne sredine za više od 200.000 građana regiona.