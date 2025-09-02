Slušaj vest

Kapitalni projekti u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji napreduju, posebno kada je reč o izgradnji zelene infrastrukture za upravljanje čvrstim otpadom.

Na osnovu ugovora potpisanog krajem juna, uskoro počinju radovi na modernizaciji i proširenju Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Srem-Mačva“ u Sremskoj Mitrovici. Projekat, koji sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine, uvodi savremene standarde za pet lokalnih samouprava – Sremska Mitrovica, Šabac, Bogatić, Rumu i Šid.

deponija 2.jpeg
Foto: Kurir/D. D.

Planirani radovi uključuju:

Izgradnju druge ćelije deponije,

Nadogradnju i izgradnju sistema za sakupljanje procednih voda, rezervoara i recirkulacionog sistema,

Hidrone mrežu,

Sistem za prikupljanje biogasa i postrojenje za tretman procednih voda,

Prateću infrastrukturu za funkcionisanje centra po savremenim standardima.

Smanjenje divljih deponija i očuvanje životne sredine

deponija 1.jpeg
Foto: Kurir/D. D.

Regionalna deponija značajno će smanjiti broj divljih deponija na teritoriji uključenih opština – prema podacima, samo u Sremskoj Mitrovici bilo ih je 16. Ovime se doprinosi zdravijoj i bezbednijoj životnoj sredini, sprečavanjem nekontrolisanog odlaganja otpada koje zagađuje zemlju, podzemne vode i vazduh.

U savremenim deponijama se sistematski prikuplja i kontroliše metan, gas nastao raspadanjem organskog otpada. Takođe, projekat podstiče građane na primarnu selekciju otpada u domaćinstvima – ono što se odvoji, ne završava na deponiji.

Kontrolom otpada smanjuje se prisustvo infektivnih materija, štetočina i glodara, a samim tim i rizik od bolesti povezanih sa neadekvatnim odlaganjem otpada.

Ovaj projekat predstavlja primer uspešne saradnje lokalnih samouprava i države, u skladu sa standardima Evropske unije, i doprinosi očuvanju životne sredine za više od 200.000 građana regiona.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaPRVACI U SREMSKOJ MITROVICI: 630 đaka u klupama, dva sela bez ijednog učenika
viber_image_2025-09-01_13-10-58-203.jpg
SrbijaZA DOBRU ZABAVU NIJE POTREBNO MNOGO, SAMO MAŠTA! Kako se mali komšiluk organizovao i napravio sjajnu zabavu za klince iz ulice (FOTO)
Screenshot 2025-08-29 115117.jpg
DruštvoRenoviran najstariji vrtić u Sremskoj Mitrovici - Mališani će od 1. septembra uživati u novom ambijentu
Sequence 02.00_00_04_12.Still004.jpg
SrbijaKEROL IZ KENIJE DOŠLA U SRBIJU U POTRAZI ZA BOLJIM ŽIVOTOM: Otkrila kako su je naši ljudi prihvatili i šta joj se sviđa najviđe - "Bilo je devastirajuće kad..."
unnamed.jpg
SrbijaSREMSKA MITROVICA DOBILA STATUS ZDRAVSTVENOG CENTRA: Pacijenti lakše do lekara, bez lutanja
sremska-mitrovica.jpg