REGIONALNI CENTAR ZA UPRAVLJANJE OTPADOM SREM-MAČVA: Početak radova na modernizaciji i proširenju prema najvišim EU standardima
Kapitalni projekti u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji napreduju, posebno kada je reč o izgradnji zelene infrastrukture za upravljanje čvrstim otpadom.
Na osnovu ugovora potpisanog krajem juna, uskoro počinju radovi na modernizaciji i proširenju Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Srem-Mačva“ u Sremskoj Mitrovici. Projekat, koji sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine, uvodi savremene standarde za pet lokalnih samouprava – Sremska Mitrovica, Šabac, Bogatić, Rumu i Šid.
Planirani radovi uključuju:
Izgradnju druge ćelije deponije,
Nadogradnju i izgradnju sistema za sakupljanje procednih voda, rezervoara i recirkulacionog sistema,
Hidrone mrežu,
Sistem za prikupljanje biogasa i postrojenje za tretman procednih voda,
Prateću infrastrukturu za funkcionisanje centra po savremenim standardima.
Smanjenje divljih deponija i očuvanje životne sredine
Regionalna deponija značajno će smanjiti broj divljih deponija na teritoriji uključenih opština – prema podacima, samo u Sremskoj Mitrovici bilo ih je 16. Ovime se doprinosi zdravijoj i bezbednijoj životnoj sredini, sprečavanjem nekontrolisanog odlaganja otpada koje zagađuje zemlju, podzemne vode i vazduh.
U savremenim deponijama se sistematski prikuplja i kontroliše metan, gas nastao raspadanjem organskog otpada. Takođe, projekat podstiče građane na primarnu selekciju otpada u domaćinstvima – ono što se odvoji, ne završava na deponiji.
Kontrolom otpada smanjuje se prisustvo infektivnih materija, štetočina i glodara, a samim tim i rizik od bolesti povezanih sa neadekvatnim odlaganjem otpada.
Ovaj projekat predstavlja primer uspešne saradnje lokalnih samouprava i države, u skladu sa standardima Evropske unije, i doprinosi očuvanju životne sredine za više od 200.000 građana regiona.
