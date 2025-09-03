Slušaj vest

Udruženje penzionera Kruševca je osnovano 1937. godine i u bivšoj Jugoslaviji je važilo za jedno od najstarijih udruženje osoba trećeg doba, a sadašnji dom je otkupljen od čuvenog glumca Mihaila Bate Paskaljevića. Na teritoriji grada Kruševca živi oko 32.000 penzionera, a Udruženje broji oko 7.000 članova, koji će moći letnju baštu da koriste za druženje, zabavu, rekreaciju i druge aktivnosti.

Svečanosti su prisustvovale brojne zvanice: predstavnici pobratimskih udruženja iz Arilja, Kuršumlije, susednih opština, donatori, predstavnici lokalne vlasti, a bili su prisutni i ministar odbrane Bratislav Gašić i potpredsednik Saveza penzionera Srbije Jovan Pavlica.

Sve prisutne je pozdravio predsednik Udruženja Jovan Vesić koji je istakao da će kruševački penzioneri i dalje raditi na organizovanju brojnih programskih aktivnosti i manifestacija.

Foto: Kurir/Ž. M.

- Vodimo pregovore sa trgovinskim lancima za nabavku životnih namirnica, zimnice i drugih potrebština penzionera. Dajemo ogrev na deset rata bez kamate, a započela je i isporuka ogrevnog drveta, uglja i peleta. Podelili smo više od hiljadu paketa za penzionere, čije penzije ne prelaze 27.000 dinara. Takođe smo u pregovorima sa Domom zdravlja da u našoj ordinaciji lekar bude tokom cele nedelje, a makar jednom nedeljno da dolazi i jedan lekar specijalista.

Udruženje penzionera Kruševac je prošle godine bilo organizator i domaćin Olimpijade penzionera Rasinskog okruga, a povodom Dana oslobođenja u Prvom i Drugom svetskom ratu, 15 i 14. oktobra ove godine, kruševački penzioneri će biti domaćini sportsko zabavne

manifestacije „Bagdalijade“ - sportska takmičenja u sledećim disciplinama: pikado, bacanje lopte u koš, šutiranje na male golove, brzo hodanje i šah. Najbolje dve ekipe idu na republičko takmičenje u Vrnjačku Banju, izjavio je on.

Udruženje u svom sastavu ima KUD „Dragan Toković“ sa oko 30 članova, angažovanih u folklornu i muzičku sekciju, ima frizerski salon, šah klub, a svakog meseca organizuje proslave i razna druženja. Najmanje jednom mesečno organizuje putovanja i obilazak značajnih kulturno-istorijskih spomenika, manastira, banja i drugih destinacija.

Za 19. septembar planirano je putovanje u Manastir Tumane, a zatim i krstarenje brodom od Beograda do Đerdapa. Udruženje je u maju obavilo bratimljenje sa udruženjima penzionera iz Arilja i Kuršumlije, a planirane su uzajamne posete. Međunarodni festival folklora „Ja imam talenat“ održaće se 14. oktobra, a učestvovaće oko deset ekipa iz Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije, Republike Srpske (BiH), Mađarske i Rumunije.

Foto: Kurir/Ž. M.

Inicijativa za uređenje letnje bašte pokrenuta je pre 5 godina, ali zbog nedostatka potrebne dokumentacije i materijalnih sredstava, do njene realizacije nije došlo. Pre dve godine Bratislav Gašić je podržao ovaj zahtev penzionera, zatim je usledila i pomoć od predstavnika

lokalne samouprave, a posebno gradonačelnika Ivana Manojlovića, zaključuje predsednik.

Za obnovu letnje bašte je potrošeno oko 5 miliona dinara. Polovinu sume su obezbedili Republika Srbija i Grad Kruševac, a drugu polovinu članovi Udruženja penzionera, kao i brojni donatori.

Svečanosti je prisustvovao i penzionere pozdravio ministar odbrane Bratislav Gašić.

-Letnja bašta predstavlja više od prostora za odmor, zabavu i rekreaciju i to je simbol zajedništva, topline i životne radosti. Vaša energija, ideje i entuzijazam pokazuju da godine nisu prepreka za stvaralaštvo i druženje, naprotiv. Lakoća sa kojom dolazite od ideje do realizacije pokazuje da je životno iskustvo nezamenljivo i da još mnogo toga možemo i treba da naučimo od vas. Vlada Srbije podržava penzionere i donela je odluku o povećanju penzije od 12 odsto koja će stupiti na snagu 1. decembra, istakao je Gašić.

Svečanost je završena kulturno-umetničkim programom, koji je priredilo KUD „Dragan Toković“, koje je u okviru Udruženja osnovano 2017. godine. Izvođenje folklornih igara i narodnih pesama i kola pratio Orkestar pod upravom Dušana Duce Pejčića.