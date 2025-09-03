Slušaj vest

Udruženje penzionera Kruševca je osnovano 1937. godine i u bivšoj Jugoslaviji je važilo za jedno od najstarijih udruženje osoba trećeg doba, a sadašnji dom je otkupljen od čuvenog glumca Mihaila Bate Paskaljevića. Na teritoriji grada Kruševca živi oko 32.000 penzionera, a Udruženje broji oko 7.000 članova, koji će moći letnju baštu da koriste za druženje, zabavu, rekreaciju i druge aktivnosti.

Svečanosti su prisustvovale brojne zvanice: predstavnici pobratimskih udruženja iz Arilja, Kuršumlije, susednih opština, donatori, predstavnici lokalne vlasti, a bili su prisutni i ministar odbrane Bratislav Gašić i potpredsednik Saveza penzionera Srbije Jovan Pavlica. 
Sve prisutne je pozdravio predsednik Udruženja Jovan Vesić koji je istakao da će kruševački penzioneri i dalje raditi na organizovanju brojnih programskih aktivnosti i manifestacija.

Krusevac (3).jpg
Foto: Kurir/Ž. M.

- Vodimo pregovore sa trgovinskim lancima za nabavku životnih namirnica, zimnice i drugih potrebština penzionera. Dajemo ogrev na deset rata bez kamate, a započela je i isporuka ogrevnog drveta, uglja i peleta. Podelili smo više od hiljadu paketa za penzionere, čije penzije ne prelaze 27.000 dinara. Takođe smo u pregovorima sa Domom zdravlja da u našoj ordinaciji lekar bude tokom cele nedelje, a makar jednom nedeljno da dolazi i jedan lekar specijalista. 

Udruženje penzionera Kruševac je prošle godine bilo organizator i domaćin Olimpijade penzionera Rasinskog okruga, a povodom Dana oslobođenja u Prvom i Drugom svetskom ratu, 15 i 14. oktobra ove godine, kruševački penzioneri će biti domaćini sportsko zabavne
manifestacije „Bagdalijade“ - sportska takmičenja u sledećim disciplinama: pikado, bacanje lopte u koš, šutiranje na male golove, brzo hodanje i šah. Najbolje dve ekipe idu na republičko takmičenje u Vrnjačku Banju, izjavio je on. 

Udruženje u svom sastavu ima KUD „Dragan Toković“ sa oko 30 članova, angažovanih u folklornu i muzičku sekciju, ima frizerski salon, šah klub, a svakog meseca organizuje proslave i razna druženja. Najmanje jednom mesečno organizuje putovanja i obilazak značajnih kulturno-istorijskih spomenika, manastira, banja i drugih destinacija.

Za 19. septembar planirano je putovanje u Manastir Tumane, a zatim i krstarenje brodom od Beograda do Đerdapa. Udruženje je u maju obavilo bratimljenje sa udruženjima penzionera iz Arilja i Kuršumlije, a planirane su uzajamne posete. Međunarodni festival folklora „Ja imam talenat“ održaće se 14. oktobra, a učestvovaće oko deset ekipa iz Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije, Republike Srpske (BiH), Mađarske i Rumunije.

Krusevac (1).jpg
Foto: Kurir/Ž. M.

Inicijativa za uređenje letnje bašte pokrenuta je pre 5 godina, ali zbog nedostatka potrebne dokumentacije i materijalnih sredstava, do njene realizacije nije došlo. Pre dve godine Bratislav Gašić je podržao ovaj zahtev penzionera, zatim je usledila i pomoć od predstavnika
lokalne samouprave, a posebno gradonačelnika Ivana Manojlovića, zaključuje predsednik.

Za obnovu letnje bašte je potrošeno oko 5 miliona dinara. Polovinu sume su obezbedili Republika Srbija i Grad Kruševac, a drugu polovinu članovi Udruženja penzionera, kao i brojni donatori.

Svečanosti je prisustvovao i penzionere pozdravio ministar odbrane Bratislav Gašić. 

-Letnja bašta predstavlja više od prostora za odmor, zabavu i rekreaciju i to je simbol zajedništva, topline i životne radosti. Vaša energija, ideje i entuzijazam pokazuju da godine nisu prepreka za stvaralaštvo i druženje, naprotiv. Lakoća sa kojom dolazite od ideje do realizacije pokazuje da je životno iskustvo nezamenljivo i da još mnogo toga možemo i treba da naučimo od vas. Vlada Srbije podržava penzionere i donela je odluku o povećanju penzije od 12 odsto koja će stupiti na snagu 1. decembra, istakao je Gašić.

Svečanost je završena kulturno-umetničkim programom, koji je priredilo KUD „Dragan Toković“, koje je u okviru Udruženja osnovano 2017. godine. Izvođenje folklornih igara i narodnih pesama i kola pratio Orkestar pod upravom Dušana Duce Pejčića.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaDANAS SVEČANO OTVARANJE LETNJE BAŠTE! Udruženje penzionera grada Kruševca uspešno radi da najstariji sugrađani imaju gde da se druže (FOTO)
Penzioneri Kruševca na druženju.jpg
SrbijaTREBOTIN I ŽABARE DOBILI NOVI ASFALT Kruševac intenzivno radi na uređenju putne infrastrukture
Trebotin i Žabare 5.jpg
SrbijaDODELJENI UGOVORI ZA SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE: Kruševac intenzivno radi na smanjenju stope nezaposlenosti
Samozapošljavanje 7.jpg