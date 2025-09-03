Slušaj vest

Opština Trstenik, na čelu sa predsednicom Milenom Turk, pokazuje kako izgleda odgovorna i domaćinska politika - kroz čitav niz benefita i direktnu podršku deci, porodicama i mladoj generaciji.

-Još jedna velika vest za roditelje i učenike. Opština Trstenik obezbedila je besplatan prevoz za sve đake – osnovce i i srednjoškolce sa teritorije opštine, čime je još jednom pokazala da joj je briga o mladima i njihovom obrazovanju na prvom mestu. Odluka da svi učenici imaju pravo na besplatan prevoz donosi ogromno olakšanje roditeljima i direktno podstiče veću dostupnost školovanja, bez dodatnih troškova, kaže predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

Ovim najnovijim potezom Opština Trstenik nastavlja da sistematski podržava porodice, decu i mlade. Do sada su obezbeđene brojne povlastice, pa da se podsetimo. Učenicima od prvog do osmog razreda pre polaska u školu podeljeno je 10.000 dinara. Sva deca u vrtiću (oko 1.100 mališana) dobijaju besplatan novogodišnji paketić, a svi učenici od prvog do četvrtog razreda Časni paket o Svetom Savi. Predškolci i prvaci ostvaruju pravo na besplatan jednodnevni izlet.

Laptop računari za sve učenike generacija trsteničkih škola. Novčana kartica od 10.000 dinara za sve učenike i njihove nastavnike za osvojeno jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju. Obezbeđena je i velika podrška porodicama sa novim merama populacione politike.

- Finansijsku podršku od 50.000 dinara za svako novorođenče dobija svaka porodica. Peto dete u porodici dobija 50.000 dinara mesečno tokom prve godine života. Opština sufinansira vantelesne oplodnje u iznosu od 400.000 dinara, obuhvaćujući gotovo sve zdravstvene indikacije. Podržavamo talente i decu kojoj je potrebna dodatna nega. Stipendije Fonda za mlade talente i studente sa izuzetnim rezultatima se redovno isplaćuju. Besplatni udžbenici se uručuju i srednjoškolcima, a osigurana je i usluga ličnog pratilaca za decu kojoj je

potrebna dodatna podrška, ističe čelnica lokalne samouprave.

Sve ove mere pokazuju da je briga o deci, porodici i građanima prioritet opštine Trstenik.

- Ovo nije prazna priča - to su konkretne i opipljive mere koje menjaju život građana na bolje. Naša politika je politika dela, a ne praznih obećanja. Briga o deci, porodicama i našim građanima je na prvom mestu, zaključuje gospođa Turk.



