Svečano otvaranje saborovanja je 8. septembra, od 20 časova, u Vukovom domu kulture gde će posle ‘’Himne Vuku’’, Stevana St. Mokranjca, pozdravnu reč uputiti gradonačelnica Loznice Dragana Lukić, a potom biti izveden poetski kolaž ‘’Pesmo moja’’, posvećen srpskim pesnicima na čije su stihove iskomponovane pesme. Sat ranije u Galeriji ‘’Mina Karadžić’’ biće predstavljen ‘’Muzej ćirilice’’ iz Bajine Bašte. Saborski programi nastavljaju se narednog dana predstavljanjem Matice srpske u Stalnoj postavci slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović, programom ‘’Đura Daničić kao leksikograf’’, povodom 200 godina od njegovog rođenja. U Stalnoj postavci slika u sredu će biti otvorena i izložba Muzeja Vuka i Dositeja iz Beograda, autorke mr Eliane Gavrilović, muzejske savetnice, ‘’Golub Dobrašinović-istoričar književnosti, kustos, naučni radnik (1925-2008)“, koju će otvoriti direktorka Narodnog muzeja Srbije, mr Bojana Borić Brešković. Likovna izložba ‘’30. sabora likovnih umetnika-Zaječar 2024.’’ na programu je dan posle u Muzeju Jadra, a istoga dana u Vukovom domu kulture biće izvedena predstava ‘’Noć u kući gospodina Kolaka’’ u režiji Irfana Mensura pored koga igraju Slobodan Boda Ninković i Vladimir Kerkez. U Stalnoj postavci slika u petak će biti predstavljeno 32. izdanje Srpskog narodnog ilustrovanog kalendara ‘’Danica’’ Vukove zadužbine i knjige ‘’Male priče oVuku’’ dr Branka Zlatkovića. Najispunjeniji dan je subota, od podneva će u Muzeju jezika i pisma u Vukovom rodnom selu biti priređena izložba polaznika Škole istorije srpskog jezika u Tršiću 2024. ‘’Tragom natpisa lozničke crkve’’, Naučno-obrazovno kulturni centar ‘’Vuk Karadžić’’ biće domaćin Skupu slavista u Vukove dane, Međunarodnog slavističkog centra ‘’Podsećanje’’, predavanje o akademiku Petru Vlahoviću i Oliveri Vasić, dok će u Vukovom domu kulture biti održano ‘’Guslarsko veče’’ posvećeno guslaru Tešanu Podrugoviću. Poslednjeg dana saborovanja, na Saborištu u Tršiću, u podne počinje završna svečanost na kojoj će se posle podizanja zastave Vukovih sabora pozdravnu reč održati gradonačelnica Lukić. Zatim sledi tradicionalna saborska beseda, ali, što nije bila dosadašnja praksa, ime besednika za sada nije saopšteno. Za kraj saborovanja biće izvedena predstava-igrokaz ‘’Nebeski Vukov sabor’’ u režiji Rada Vukotića.