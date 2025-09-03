Slušaj vest

Izuzetna letnja sezona beleži se na aerodromu "Konstantin Veliki" u Nišu, a pre par dana u ovoj vazdušnoj srpskpj luci zabeležen je nesvakidašnji gost, jedan od najluksuznijih poslovnih aviona današnjice – Bombardieru Global 6000/6500 iz Australije.

Ova "vazduhplovna zver" preletela je gotovo polovinu planete na ruti od Melburna ka Firenci, a Niš je izabran kao stanica za dopunu goriva i odmor posade što je scena koja se izuzetno retko viđa na jugu Srbije. Sve to govori da se ovaj aerodrom ubrzano razvija i da postaje prepoznatljiv na vazdušnoj mapi Evrope i sveta, a to potvrđuje i porast broja putnika.

- Kada govorimo o aerodromu "Konstantin Veliki" u Nišu, možemo da kažemo sa zadovoljstvom da ovo leto protiče, odnosno već je evo na izmaku, da je proteklo dobro. Brojke kažu da je broj putnika veći u odnosu na prošlu godinu negde u procentu 10%, pre svega zahvaljujući povećanom broju frekvencija određenih destinacija, a sa druge strane i uvođenju nove destinacije do Ciriha koja je ove godine, posle pauze, prvi put obavljana u dva meseca, tokom jula i avgusta. Kroz tu destinaciju je prošao veliki broj putnika, avioni su bili puni, imali smo zadovoljstvo i putnika i aviokompanije. Verujemo da će to rezultirati sezonskom linijom već 2026. godine, a nakon toga i celogodišnjom, s obzirom da postoji potreba za tu destinaciju, kazao je za RINU Mihailo Zdravković direktor "Aerodroma Srbije".

Foto: RINA

Kada govorimo o letnjim destinacijama, trenutno su sa niškog aerodroma dostupni Atina, Tivat, Krf, Malta, a preko Istanbula i cela turska obala. Takođe, postoje i čarter letovi za Monastir u Tunisu i Antaliju u Turskoj. Takođe, najavljene su i nove destinacije.

- Od decembra do Bratislave avio-linija saobraćaće četiri puta nedeljno, od 5. januara za Dortmund dva puta nedeljno. Takođe, prvi put se dešava da ćete do Beča moći tokom dana da odete i da se vratite, jer je Ryanair najavio petkom jutarnji i večernji let. To znači da možete u jednom danu da odete i da se vratite. Ako dodamo još četiri nedeljne frekvencije, ovo će biti jedna od najfrekventnijih destinacija sa niškog aerodroma, kazao je Zdravković.

Foto: RINA

U ovom trenutku sa aerodroma Konstantin Veliki u Nišu, pored nacionalne avio-kompanije, redovan avio-saobraćaj obavljaju Wizz Air, Ryanair i Swiss koji su poznati po veoma pristupačnim cenama karata.

- Low-cost kompanije imaju sezonske akcije i dane kada možete kupiti karte vrlo jeftino, čak i po 5 ili 10 evra u jednom pravcu. Standardno, cene se kreću između 50 i 100 evra po pravcu. U špicu sezone idu više, a u mesecima poput novembra ili februara cene su niže, ističe Zdravković.

Tokom ove godine realizovana je i istorijska saradnja kada je u pitanju kargo saobraćaj iz Niša ka Kini. Tako da, uslovno rečeno, većina robe koja se naruči sa čuvenog Temua ili Aliexpresa na Balkan stiže upravo preko aerodroma Konstantin Veliki.

Foto: RINA