Srbija
PRESEK STANJA NA PUTEVIMA I GRANICAMA: Putnička vozila na granicama čekaju do 30 minuta, kamioni do četiri sata
Na putničkim terminalima graničnih prelaza zadržavanja traju do 30 minuta dok kamioni čekaju do četiri sata, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na ulazu u Srbiju iz pravca Bugarske, preko prelaza Gradina, putnička vozila čekaju 30 minuta dok na prelazu Preševo u oba smera zadržavanje traje oko 20 minuta.
Na teretnim terminalima najduže se čeka na prelazima Batrovci i Sremska Rača gde zadržavanje u smeru ka Hrvatskoj i BiH iznosi četiri sata.
Na prelazima Kelebija i Šid kamioni čekaju tri sata na izlazu iz zemlje.
