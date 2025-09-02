Slušaj vest

Na putničkim terminalima graničnih prelaza zadržavanja traju do 30 minuta dok kamioni čekaju do četiri sata, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ulazu u Srbiju iz pravca Bugarske, preko prelaza Gradina, putnička vozila čekaju 30 minuta dok na prelazu Preševo u oba smera zadržavanje traje oko 20 minuta.

Na teretnim terminalima najduže se čeka na prelazima Batrovci i Sremska Rača gde zadržavanje u smeru ka Hrvatskoj i BiH iznosi četiri sata.

Na prelazima Kelebija i Šid kamioni čekaju tri sata na izlazu iz zemlje.

