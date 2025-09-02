Slušaj vest

Ministarstvo zaštite životne sredinepokrenulo je postupak nominacije četiri lokaliteta sa drevnim i netaknutim bukovim šumama u Srbiji za upis na UNESCO listu svetske baštine.

Ovaj korak ima za cilj uključivanje naših šuma u dobro svetske prirodne baštine "Drevne i netaknute bukove šume Karpata i drugih regiona Evrope", koje trenutno obuhvata 93 lokaliteta u 18 evropskih država i predstavljaće prvo prirodno dobro Srbije na UNESCO listi svetske baštine.

Radnu grupu za nominaciju sa ciljem proglašenja prvog prirodnog dobra svetske baštine u Srbiji čine predstavnici Ministarstva zaštite životne sredine, Zavod za zaštitu prirode Srbije i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, zatim, Uprave za šume Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i Nacionalne komisije za saradnju Republike Srbije sa UNESCO Ministarstva spoljnih poslova.

Četiri lokaliteta koja su predložena za upis na UNESCO listu su:

Nacionalni park Fruška gora: lokalitet „Papratski do”

Nacionalni park Kopaonik: lokalitet „Kozje stene”

Nacionalni park Tara: lokalitet „Klisura Rače” ilokalitet „Zvezda”

Bukove šume u Srbiji predstavljaju jedinstvene primere očuvanih ekosistema umerenog pojasa, a njihovo uvrštavanje na UNESCO listu potvrđuje njihov izuzetan značaj i univerzalnu vrednost za svetsku prirodnu baštinu.