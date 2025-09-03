Slušaj vest

U suvoborskom selu Koštunići podignuta je mala crkva velikog imena, posvećena Svetom Vaskrsenju Gospodnjem. Zidove ove svetinje trenutno oslikava freskopisac Đorđe Ivanov, unoseći život i molitvenu lepotu u svaki njen kutak.

Đorđe Ivanov, freskopisac i pilot, svakodnevno sa strpljenjem i u skladu sa crkvenim kanonima unosi svetlost i boje u crkvu u Koštunićima.

- Ovde u Srbiji, koliko znam, retko sam nailazio na crkvu sa ovim imenom. Naziv je zaista veličanstven i hvala Bogu da su dobili blagoslov vladike da svetinja ponese ovo veliko ime. Oslikao sam Hristovo Vaskrsenje, a red je bio i da se ono nađe na zidu, jer nemamo veliki ikonostas. Sa desne strane đakonskih vrata uvek ide arhiđakon Stefan, pa smo njega naslikali. A pored njega, nakon dogovora, Bog je sam uredio da prva ikona bude Sveta Ksenija Petrogradska, jer sa desne strane uvek idu iscelitelji i lekari”, kazao je Ivanov za RINU.

Foto: RINA

U ovoj maloj crkvi velikog imena oslikani su najveći hrišćanski svetitelji, među njima i Sveti Đorđe, krsna slava većine meštana. Ljubav i molitvena pomoć Svetoj Kseniji Petrogradskoj sve više svede mnogi vernici.

- Nama se desilo da nam je pre dvadesetak godina izgoreo stan. Iako je Đorđe tada već bio po crkvama, oslikavao, u poslu je više od dve decenije, tada smo saznali za Svetu Kseniju Petrogradsku, da je zaštitnica doma i porodice, da čuva od požara. Uz sve to, vernici joj se mole i za posao. Mi smo nažalost za nju saznali na teži način, ali važno je da smo se uverili u njenu molitvenu pomoć”, posvedočila je Biljana Ivanov.

Suvoborsko selo Koštunići dobija svetinju koja će biti ponos sela, mesto sabornosti i molitve, ali i duhovno utočište za generacije koje dolaze.