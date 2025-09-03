Srbija
"OKO SOKOLOVO" U JOŠ JEDNOJ OPŠTINI U SRBIJI: Snimanje počinje od ponedeljka, a ove ulice će biti obuhvaćene
Slušaj vest
Opštinsko veće Čajetine donelo je odluku o uvođenju kontrole parkiranja "Oko sokolovo" u delovima naseljenog mesta Čajetina. Kontrola počinje od ponedeljka, 8. septembra.
Kontrola parkiranja obuhvatiće sledeće ulice:
- Serdara Mićića, od Ulice Aleksandra Karađorđevića (kružni tok) do ulaska u školsko dvorište;
- Ulicu Majora Gorana Savića, od Ulice Aleksandra Karađorđevića do raskrsnice sa Svetosavskom ulicom
- Deo Svetosavske ulice, od Ulice Majora Gorana Savića do skretanja prema vrtiću (nova ulica iza sportskih terena)
- Novu ulicu iza sportskih terena, od Svetosavske do Ulice Knjaza Miloša i Ulicu Knjaza Miloša, celom dužinom od Svetosavske, pored vrtića, pa do ulice Aleksandra Karađorđevića
Kontrola parkiranja u navedenim ulicama ima za cilj, kako se navodi, da unapredi bezbednost pešaka, posebno dece koja koriste školska i vrtićka dvorišta, kao i da osigura protočnost saobraćaja u najprometnijim delovima Čajetine.
Kurir.rs/eKapija
Reaguj
Komentariši