Slušaj vest

Opštinsko veće Čajetine donelo je odluku o uvođenju kontrole parkiranja "Oko sokolovo" u delovima naseljenog mesta Čajetina. Kontrola počinje od ponedeljka, 8. septembra.

Kontrola parkiranja obuhvatiće sledeće ulice:

  • Serdara Mićića, od Ulice Aleksandra Karađorđevića (kružni tok) do ulaska u školsko dvorište;
  • Ulicu Majora Gorana Savića, od Ulice Aleksandra Karađorđevića do raskrsnice sa Svetosavskom ulicom
  • Deo Svetosavske ulice, od Ulice Majora Gorana Savića do skretanja prema vrtiću (nova ulica iza sportskih terena)
  • Novu ulicu iza sportskih terena, od Svetosavske do Ulice Knjaza Miloša i Ulicu Knjaza Miloša, celom dužinom od Svetosavske, pored vrtića, pa do ulice Aleksandra Karađorđevića

Kontrola parkiranja u navedenim ulicama ima za cilj, kako se navodi, da unapredi bezbednost pešaka, posebno dece koja koriste školska i vrtićka dvorišta, kao i da osigura protočnost saobraćaja u najprometnijim delovima Čajetine.

Kurir.rs/eKapija

Ne propustiteBeograd(MAPA) EVO ŠTA ĆE SE DESITI AKO POKUŠATE DA PREVARITE "OKO SOKOLOVO" Objavljen detaljan spisak ulica kojima patroliraju: Kazne su paprene za ovih 6 PREKRŠAJA
0802zorana-jevtic-2.jpg
NovčanikPREKRIO TABLICU LISTOM SA DRVETA, ALI NE ZNAČI DA MU KAZNA NEĆE STIĆI! Identifikacija otežana, ali ne i nemoguća! Za nepropisno parkiranje od 5.000 do 600.000
screenshot-2.jpg
DruštvoVOZE AUTOMOBILE OD 100.000 EVRA, A KRIJU TABLICE DA BI IZBEGLI KAZNE! Okanović: To treba oštrije sankcionisati!
prevara.jpg
SrbijaZA NEPROPISNO PARKIRANJE 600 KAZNI MESEČNO: Kakvi su efekti "oka sokolovog" u Loznici
loznica--parkinzi-uglavnom-uvek-puni.jpg