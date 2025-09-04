Slušaj vest

Prvog dana manifestacije, u porti hrama Pokrova Presvete Bogorodice, realizovana je tradicionalna, 27. likovna kolonija, a u kulturno-umetničkom programu nastupili su KUD “Polet” iz Padeža i KUD “Ovčarska pesen” iz Dorkova u Bugarskoj,

- Za naše selo i ceo naš kraj, “Padeški kladenac” ima veliko značenje. On omogućava da se tradicija prenosi sa kolena na koleno, da se ne zaboravi naša kultura i običaji i da ostaju za buduća pokolenja. Naš zadatak je da, kao narod, negujemo svoju tradiciju, da znamo ko smo i odakle smo, i da čuvamo srpske običaje, ne pokušavajući da ih modernizujemo, jer je vreme pokazalo da staro i tradicionalno ima veću vrednost od prolaznih trendova, izjavio je organizator kulturnih akcija u Padežu Ivan Nešić.

Drugog dana manifestacije svojim pesmama i igrama predstavilo se više od 150 učesnika iz okolnih opština i gradova: KUD “Čarapanka” iz Krvavice, KUD “Ćukovac” iz Velikog Šiljegovca, KUD “Lepenac” iz Brusa, KUD “Miodrag Vučković” iz Zdravinja, KUD “Rasina” iz

Velikih Kupaca, KUD “Čarapanski vez” iz Kobilja, KUD “Stanislav Binički” iz Jasike, KUD “Ilinsko vrelo” iz Ilina, samostalni izvođač na fruli Slobodan Cakić iz Kruševca, KUD “Ribnica” iz Kraljeva, KUD “Učitelj Momir” iz Riljca i KUD “Markov kamen” Valakonje – Bukovo, kod Boljevca.

Mnogobrojnu publiku oduševila je Etno grupa lejkaša iz KUD „Učitelj Momir“ iz Riljca, kod Trstenika, u sastavu: Milan Perić, Lela Mirković, Milanka Stevanović, BorivojeSstevanović i Svetolik Todorović koji sviraju više od 30 godina Takmičarski deo programa otvorila je Marija Cvetković, direktorka KCK, a selektor Saveza amatera Srbije Dragoljub Milosavljević pratio je kompletnu manifestaciju i izabraće najbolje učesnike za Republičku smotru narodnog stvaralaštva Srbije.

- Cilj nam je, kao ustanove u kulturi i našeg grada, kao pokrovitelja manifestacije, da sačuvamo od zaborava naše narodno izvorno stvaralaštvo, da ga negujemo i prenosimo na mlađe generacije. Na manifestaciji je nastupilo 17 KUD-ova i udruženja iz više upravnih okruga, koji će se predstaviti najlepšim pesmama i igrama. Videćemo najlepše narodne nošnje i naše zaboravljene instrumente, istakla je čelnica KCK.

Prikazana je izložba starinskih narodnih jela, koja su zgotovile vredne domaćice iz kruševačkog kraja, a po 39. put proglašene su i “Najlepša saborica”, “Naj baka” i “Naj dilber” i tako nastavila tradicija negovanja kulturnog nasleđa i narodnih običaja. Organizatori manifestacije su: Kulturni centar Kruševac, KUD “Polet”, Mesna zajednica i Crkvena opština svi iz Padeža, a pokrovitelj Grad Kruševac.