Slušaj vest

Sve više domaćinstava i preduzeća u Srbiji odlučuje da postane prozjumer, odnosno kupac-proizvođač električne energije, ali razvoj prate ograničenja.

Ovaj model donosi značajne uštede na računima i doprinosi smanjenju zagađenja, saopštio je Centar za unapređenje životne sredine. Jelena Stojković Terzić sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, koautorka studije o prozjumerima, istakla je da ovaj model donosi višestruke koristi.

– Model proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe donosi višestruke koristi, decentralizuje proizvodnju, povećava sigurnost snabdevanja i stabilizuje cene. Građani postaju proizvođači, smanjuju svoje račune i direktno učestvuju na tržištu energije – istakla je Stojković Terzić.

Kako je navedeno, razvoj prozjumera u Srbiji otežavaju regulatorni, institucionalni, ekonomski, društveni i tehnički izazovi. To uključuje neusklađen i restriktivan pravni okvir, komplikovane administrativne procedure, nedostatak podrške i koordinacije među nadležnim institucijama, visoke početne troškove i ograničen pristup subvencijama, nisku svest i otpor građana, kao i zastarelu infrastrukturu i nedovoljnu digitalizaciju sistema.

Iako izazova ima mnogo, oni predstavljaju i priliku da se na brojne načine, korak po korak, unapredi rad sistema i omogući većem broju građana da se uključe u proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.