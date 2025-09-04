Srbija
PROBLEM U VRBAŠKIM BLOKOVIMA: Stanari se žale na tuđi otpad u njihovim kontejnerima
Stanari zgrada u vrbaškim blokovima žale se da građani koji nisu stanari odlažu velike količine otpada u kontejnere postavljene uz zgrade.
U „Komunalcu“ podsećaju da komunalnu opremu treba da koriste isključivo stanari obližnjih višespratnica, a ne individualna domaćinstva koja zadužuju zelene kante, jer je broj kontejnera određen na osnovu broja stanara, a žičani kontejneri bi trebalo da se koriste samo za PET ambalažu.
Na građane se apeluje da vode računa o tome gde bacaju otpad, a sav višak mogu da istovare na Gradsku deponiju ili zaduže dodatnu komunalnu opremu.
Deponovanje smeća besplatno je za fizička lica. Radnici „Komunalca“ dnevno sakupe između 60 i 80 tona smeća.
(Kurir.rs/Dnevnik)
