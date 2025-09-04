Srbija
OBUKA NA BAZENU: Deca iz Kanjiže učila da plivaju uz stručne trenere
Sportsko udruženje "Šark" tokom leta organizovalo je školu plivanja u bazenu na kanjiškom „Štrandu“, na koju se svake godine prijavi veliki broj dece.
Tako je ove sezone, u dve smene, desetodnevnu obuku prošlo 70 neplivača uzrasta od pet do 18 godina, uz angažovanje četiri trenera.
Predsednik i trener SU „Šark“ Enis Beharović istakao je da je cilj škole plivanja da se polaznici obuče da budu bezbedni na vodi, bilo da je u pitanju bazen, reka, jezero ili more. Kako kaže, plivanje je između ostalog bitno i zbog razvoja, socijalizacije...
