Sportsko udruženje "Šark" tokom leta organizovalo je školu plivanja u bazenu na kanjiškom „Štrandu“, na koju se svake godine prijavi veliki broj dece.

Tako je ove sezone, u dve smene, desetodnevnu obuku prošlo 70 neplivača uzrasta od pet do 18 godina, uz angažovanje četiri trenera.

Predsednik i trener SU „Šark“ Enis Beharović istakao je da je cilj škole plivanja da se polaznici obuče da budu bezbedni na vodi, bilo da je u pitanju bazen, reka, jezero ili more. Kako kaže, plivanje je između ostalog bitno i zbog razvoja, socijalizacije...

(Kurir.rs/Dnevnik)

