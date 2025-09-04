ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA: Obnovljeno 92 parking mesta na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu
Završena je rekonstrukcija parkinga u Novom Sadu, sa obe strane Bulevara oslobođenja, u delu između raskrsnice s Bulevarom cara Lazara i one sa ulicama Maksima Gorkog i Braće Ribnikar.
Time su obnovljena 92 parking mesta, od čega ih je pet rezervisano za osobe sa invaliditetom.
– Usled delovanja korenskog sistema drveća kao i atmosferskih prilika, parking mesta su bila u lošem stanju, što je neminovno uticalo na kvalitet i bezbednost parkiranja – napominju iz JKP „Parking servis“.
– Takođe, povećana je površina tzv. baštica oko postojećih stabala, koja su u potpunosti sačuvana, što će im omogućiti nesmetan rast i razvoj. U ranijem periodu rekonstruisali smo 850 parking mesta na Bulevaru oslobođenja, od Bulevara Jaše Tomića do Ulice Maksima Gorkog.
Kako su istakli iz „Parking servisa”, to preduzeće je i u prethodnom periodu, 2017–2024, rekonstruisao parkirališta na Bulevaru oslobođenja i to od Bulevara Jaše Tomića do Bulevara kralja Petra Prvog, te je na tom potesu urađeno 350 parking mesta. Nakon toga rekonstruisana je i leva, neparna strana, od Bulevara kralja Petra Prvog do Ulice Pavla Papa, kada je urađeno 130 parking mesta, kao i desna, parna strana (do Novosadskog sajma), gde je rekonstruisano 125 mesta za opšte korisnike i sedam za vozila OSI. Tokom 2023. godine urađena je deonica od Novosadskog sajma do Futoške ulice, odnosno od Jevrejske do Pavla Papa, što je podrazumevalo rekonstrukciju 105 parking mesta za opšte korisnike, od toga pet za vozila OSI, a prošle godine sanirano je i presvučeno 149 parking mesta (od čega je sedam za vozila OSI) – od Futoške ulice do Braće Ribnikar, odnosno od Maksima Gorkog do Jevrejske.
(Kurir.rs/Dnevnik)