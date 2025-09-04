Kako su istakli iz „Parking servisa”, to preduzeće je i u prethodnom periodu, 2017–2024, rekonstruisao parkirališta na Bulevaru oslobođenja i to od Bulevara Jaše Tomića do Bulevara kralja Petra Prvog, te je na tom potesu urađeno 350 parking mesta. Nakon toga rekonstruisana je i leva, neparna strana, od Bulevara kralja Petra Prvog do Ulice Pavla Papa, kada je urađeno 130 parking mesta, kao i desna, parna strana (do Novosadskog sajma), gde je rekonstruisano 125 mesta za opšte korisnike i sedam za vozila OSI. Tokom 2023. godine urađena je deonica od Novosadskog sajma do Futoške ulice, odnosno od Jevrejske do Pavla Papa, što je podrazumevalo rekonstrukciju 105 parking mesta za opšte korisnike, od toga pet za vozila OSI, a prošle godine sanirano je i presvučeno 149 parking mesta (od čega je sedam za vozila OSI) – od Futoške ulice do Braće Ribnikar, odnosno od Maksima Gorkog do Jevrejske.