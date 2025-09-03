Slušaj vest

Snažno nevreme pogodilo je Ub i okolinu, kao i valjevski kraj danas u ranim popodnevnim satima.

RHMZ je najavio da će se vreme "pokvariti" u pojedinim delovima Srbije, ali očigledno je da je oluja iznenadila mnoge na Ubu.

Nebo se zacrnelo, pljusak praćen vetrom i grmljavinom, ali i gradom "sručio se" na Ub.

Pojedini delovi zabeleli su kao je decembar.

Podsetimo, ranije danas RHMZ je izdao upozorenje upravo za Mačvanski i Kolubarski okrug.

"Jaka konvektivna oblačnost koja na jugu Mačvanskog okruga uslovlјava intenzivne plјuskove sa grmlјavinom, lokalno grad i olujni vetar i u jugozapadnoj struji će se premeštati u naredna dva sata preko Mačvanskog i Kolubarskog okruga i kretaće se u pravcu između Krupnja i Osečine", stoji u upozorenju.

Upaljen meteo alarm

U Srbiji su danas na snazi alarmi zbog kiše, grmljavine i visoke temperature.

U zapadnoj, istočnoj, jugoistočnoj i zapadnoj Srbiji na snazi je narandžasto upozorenje zbog grmljavine i kiše. Ovo znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.