NEVREME POGODILO UB I OKOLINU VALJEVA - "KAO DA JE DECEMBAR"! Nebo se zacrnelo, pucalo na sve strane, tutnjio grad - pogledajte kako je izgledalo (FOTO/VIDEO)
RHMZ je najavio da će se vreme "pokvariti" u pojedinim delovima Srbije, ali očigledno je da je oluja iznenadila mnoge na Ubu.
Nebo se zacrnelo, pljusak praćen vetrom i grmljavinom, ali i gradom "sručio se" na Ub.
Pojedini delovi zabeleli su kao je decembar.
Podsetimo, ranije danas RHMZ je izdao upozorenje upravo za Mačvanski i Kolubarski okrug.
"Jaka konvektivna oblačnost koja na jugu Mačvanskog okruga uslovlјava intenzivne plјuskove sa grmlјavinom, lokalno grad i olujni vetar i u jugozapadnoj struji će se premeštati u naredna dva sata preko Mačvanskog i Kolubarskog okruga i kretaće se u pravcu između Krupnja i Osečine", stoji u upozorenju.
Upaljen meteo alarm
U Srbiji su danas na snazi alarmi zbog kiše, grmljavine i visoke temperature.
U zapadnoj, istočnoj, jugoistočnoj i zapadnoj Srbiji na snazi je narandžasto upozorenje zbog grmljavine i kiše. Ovo znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.
U ostalim delovima Srbije upaljeno je žuto upozorenje zbog grmljavine, a ponegde i zbog kiše, kao i visoke temperature.