Snažno nevreme praćeno obilnim padavinama i gradom, nakon Uba i okoline, pogodilo je i valjevski kraj i napravilo potop na ulicama. 

Kao što je i najavljeno u vremenskoj prognozi za danas, nakon što su grmljavini i jaki pljuskovi pogodili Zlatiborski okrug i okolinu Ibra, kao i Podrinje, nevreme se spustilo i na Šumadiju, Kolubarski okrug, Srem i Mačvu. 

- Sve se odjednom oko nas zabelelo, kao da je decembar. Grad veličine lešnika padao je nekoliko minuta u Brankovini kod Valjeva. Iskreno, bilo je jako teško voziti jer se prst pred okom nije video - kazali su vozači za agenciju RINA.

Brankovina

Grad je pogodio i Carić Donju Bukovicu. 

U Beomuževiću, selu u Kolubarskom okrugu, grad je pokosio i useve!

Blizonje je pogođeno jakim gradom i nevremenom. 

Kao što se može videti po snimcima iz Valjeva i okoline, grad veličine loptica za golf je zasuo dvorišta i domaćinstva i napravio haos. 

Podsetimo, ranije danas RHMZ je izdao upozorenje upravo za Mačvanski i Kolubarski okrug.

Ipak, i pored prognoze, pojedini sugrađani su iskoristili ne toliko prijatno vreme i da se zabave — te je jedan Valjevac uhvaćen i kako peca iz bare usred potopljene ulice. 

Upaljen meteo alarm

U Srbiji su danas na snazi alarmi zbog kiše, grmljavine i visoke temperature.

U zapadnoj, istočnoj, jugoistočnoj i zapadnoj Srbiji na snazi je narandžasto upozorenje zbog grmljavine i kiše. Ovo znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

U ostalim delovima Srbije upaljeno je žuto upozorenje zbog grmljavine, a ponegde i zbog kiše, kao i visoke temperature.

