KIŠA LIJE KAO IZ KABLA, GRAD POTUKAO USEVE, A JEDAN MUŠKARAC "PECA"! Nevreme napravilo haos u Valjevu: Sve zabelelo, tutnjalo gde je stiglo! (FOTO, VIDEO)
Snažno nevreme praćeno obilnim padavinama i gradom, nakon Uba i okoline, pogodilo je i valjevski kraj i napravilo potop na ulicama.
Kao što je i najavljeno u vremenskoj prognozi za danas, nakon što su grmljavini i jaki pljuskovi pogodili Zlatiborski okrug i okolinu Ibra, kao i Podrinje, nevreme se spustilo i na Šumadiju, Kolubarski okrug, Srem i Mačvu.
- Sve se odjednom oko nas zabelelo, kao da je decembar. Grad veličine lešnika padao je nekoliko minuta u Brankovini kod Valjeva. Iskreno, bilo je jako teško voziti jer se prst pred okom nije video - kazali su vozači za agenciju RINA.
Brankovina
Grad je pogodio i Carić i Donju Bukovicu.
U Beomuževiću, selu u Kolubarskom okrugu, grad je pokosio i useve!
I Blizonje je pogođeno jakim gradom i nevremenom.
Kao što se može videti po snimcima iz Valjeva i okoline, grad veličine loptica za golf je zasuo dvorišta i domaćinstva i napravio haos.
Podsetimo, ranije danas RHMZ je izdao upozorenje upravo za Mačvanski i Kolubarski okrug.
Ipak, i pored prognoze, pojedini sugrađani su iskoristili ne toliko prijatno vreme i da se zabave — te je jedan Valjevac uhvaćen i kako peca iz bare usred potopljene ulice.
Upaljen meteo alarm
U Srbiji su danas na snazi alarmi zbog kiše, grmljavine i visoke temperature.
U zapadnoj, istočnoj, jugoistočnoj i zapadnoj Srbiji na snazi je narandžasto upozorenje zbog grmljavine i kiše. Ovo znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.
U ostalim delovima Srbije upaljeno je žuto upozorenje zbog grmljavine, a ponegde i zbog kiše, kao i visoke temperature.
Kurir.rs/Valjevo live