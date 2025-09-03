Slušaj vest

Snažno nevreme praćeno pljuskovima i grmljavinom sručilo se danas i na Kragujevac, a obilne padavine su napravile potope na ulicama, te se može videti kako automobili "plivaju", dok je saobraćaj otežan. 

Naime, kako se može videti po snimcima sa lica mesta, a koje prenosi Instagram stranica "kragujevcani.rs", saobraćaj se jedva odvija, ometano. 

Ranije u toku dana mogli su se videti i tamni, olujni oblaci iznad Kragujevca i okoline, kada se odjednom nebo zacrnilo i najavilo obilne padavine praćene grmljavinskim nevremenom. 

- Kosovska ulica beleži porast vodostaja, a voda se zadržava duž većeg dela kolovza. Vozačima i pešacima se savetuje oprez prilikom kretanja - navodi se na Instagram stranici "kragujevcani.rs".

I zaista, kako se može videti ulice je paralisala voda. 

Slična situacija je širom grada, te je poplava zarobila automobile i u Velikom parku. 

Pogledajte snimke nakon nevremena u Kragujevcu: 

Upaljen meteo alarm

U Srbiji su danas na snazi alarmi zbog kiše, grmljavine i visoke temperature.

U zapadnoj, istočnoj, jugoistočnoj i zapadnoj Srbiji na snazi je narandžasto upozorenje zbog grmljavine i kiše. Ovo znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

U ostalim delovima Srbije upaljeno je žuto upozorenje zbog grmljavine, a ponegde i zbog kiše, kao i visoke temperature.

Kurir.rs/Kragujevčani

Ne propustiteSrbijaKIŠA LIJE KAO IZ KABLA, GRAD POTUKAO USEVE, A JEDAN MUŠKARAC "PECA"! Nevreme napravilo haos u Valjevu: Sve zabelelo, tutnjalo gde je stiglo! (FOTO, VIDEO)
download.jpg
SrbijaNEVREME POGODILO UB I OKOLINU - "KAO DA JE DECEMBAR"! Nebo se zacrnelo, pucalo na sve strane, tutnjio grad - pogledajte kako je izgledalo (FOTO/VIDEO)
nevreme.png
Društvo(VIDEO) ZA 2 SATA 2.000 UDARA GROMA I VODENE BOMBE! Radar pokazao - nevreme iz Hrvatske STIŽE U SRBIJU, NAJJAČI UDAR TAČNO U OVO VREME: Haos prvo u ovom gradu
hrv.jpg
DruštvoNEVREME STIŽE! VEČERAS PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM: Ovi delovi Srbije prvi na udaru! RHMZ najavio i šta nas čeka narednih dana, mnogima se neće svideti
Pljusak u Beogradu