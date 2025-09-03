Slušaj vest

Snažno nevreme praćeno pljuskovima i grmljavinom sručilo se danas i na Kragujevac, a obilne padavine su napravile potope na ulicama, te se može videti kako automobili "plivaju", dok je saobraćaj otežan.

Naime, kako se može videti po snimcima sa lica mesta, a koje prenosi Instagram stranica "kragujevcani.rs", saobraćaj se jedva odvija, ometano.

Ranije u toku dana mogli su se videti i tamni, olujni oblaci iznad Kragujevca i okoline, kada se odjednom nebo zacrnilo i najavilo obilne padavine praćene grmljavinskim nevremenom.

- Kosovska ulica beleži porast vodostaja, a voda se zadržava duž većeg dela kolovza. Vozačima i pešacima se savetuje oprez prilikom kretanja - navodi se na Instagram stranici "kragujevcani.rs".

I zaista, kako se može videti ulice je paralisala voda.

Slična situacija je širom grada, te je poplava zarobila automobile i u Velikom parku.

Pogledajte snimke nakon nevremena u Kragujevcu:

Upaljen meteo alarm

U Srbiji su danas na snazi alarmi zbog kiše, grmljavine i visoke temperature.

U zapadnoj, istočnoj, jugoistočnoj i zapadnoj Srbiji na snazi je narandžasto upozorenje zbog grmljavine i kiše. Ovo znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.