KAMENJE I STENE SE SURVALI NA PUT, VOZAČI IZAŠLI DA SKLANJAJU: Odron na magistralnom putu Kraljevo - Raška (FOTO)
Na magistralnom putu Kraljevo - Raška tokom popodnvenih sati došlo je do veliko odrona kada se veća količina stena i kamenja survala na put.
- Do odrona je došlo usled padavina, kamenje i stene pale su na jako prometnu saobraćajnicu. Dobro je da u tom trenutku nije bilo vozila, pa nije došlo do teže nesreće, kaže za RINU jedan od vozača koji se zatekao na licu mesta.
Sami vozači koji su se u tom tenutku zatekli na magistralnom putu izašli su iz svojih vozila i počeli da rasklanjaju kamenje.
Potom su reagovale i nadležne službe, a saobraćaj je normalizovan.
