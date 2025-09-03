Slušaj vest

Na magistralnom putu Kraljevo - Raška tokom popodnvenih sati došlo je do veliko odrona kada se veća količina stena i kamenja survala na put.

- Do odrona je došlo usled padavina, kamenje i stene pale su na jako prometnu saobraćajnicu. Dobro je da u tom trenutku nije bilo vozila, pa nije došlo do teže nesreće, kaže za RINU jedan od vozača koji se zatekao na licu mesta.

Sami vozači koji su se u tom tenutku zatekli na magistralnom putu izašli su iz svojih vozila i počeli da rasklanjaju kamenje.