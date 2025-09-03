Slušaj vest

U Rumi je otvoren kompleks za konjički sport - Horis, koji ne samo da upotpunjuje turističku ponudu i afirmiše konjički sport, već donosi i novu socijalnu uslugu, hipoterapiju, namenjenu deci i mladima koji pohađaju rumski Dnevni centar, boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju. Osim toga, škola okuplja i druge mlade i decu koji su voljni da nauče više o konjičkim sportovima

Njegovo funkcionisanje finansira se iz lokalnog budžeta. Škola jahanja omogućava upoznavanje sa konjima, druženje i kvalitetno provedeno vreme u prirodi.

U Rumi je ovo postalo omiljeno mesto okupljanja, a pretežno ga posećuju devojčice. Ima i dečaka, ali su oni malo manje zainteresovani za konjičke sportove.

- Prvi cilj je hipoterapija, a drugi u planu je hipoterapija. Dolaze deca sa posebnim potrebama, a tu su i instruktori koji sa njima rade - kaže Vujo Milićević, Horis Ruma.

Trenutno raspolažu sa pet konja, neretko učestvuju na manifestacijama i fijakerijadama. Jahanje konja i briga o njima predstavljaju atrakciju za posmatrača, a neizmernu satisfakciju za one koji rade sa tim plemenitim životinjama.

- Deca moraju da dolaze u kontinuitetu da bi ih konji upoznali. Tako stiču poverenje, životinje su mirne, deca ih maze. Zadovoljni su i jedni i drugi - Jovan Puzić, trener u školi jahanja.

