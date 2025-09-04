Tako se u Donjoj Ploči u sredu zacrneo asfalt na 550 metara dužine i tri širine jedne ulice, a ovih dana sledi isti posao u Velikom Selu, rekonstrukcija kolovoza u dužini od 600 metara pored osnovne škole, a mašine su i u Šuricama gde se asfaltom presvlači pola kilometra oštećenog kolovoza. Prema rečima Nikole Dragićevića, direktora JP "Loznica razvoj", u Ploči je vrednost radova oko tri miliona dinara i, u skladu sa odlukom gradonačelnice i rukovodstva grada, u potpunosti su finansirani iz budžeta grada. On je naveo i da je od početka godine do sada asfaltirano više puteva i ulica u 22 mesne zajednice u skladu sa odlukom Grada da se svi radovi finansiraju iz gradskog budžeta.