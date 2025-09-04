Slušaj vest

Građevinska sezona na području Loznice traje tokom cele godine, kad god to dozvoljavaju vremenski uslovi, pa se i ovih dana uveliko radi na asfaltiranju puteva u više mesnih zajednica.

Tako se u Donjoj Ploči u sredu zacrneo asfalt na 550 metara dužine i tri širine jedne ulice, a ovih dana sledi isti posao u Velikom Selu, rekonstrukcija kolovoza u dužini od 600 metara pored osnovne škole, a mašine su i u Šuricama gde se asfaltom presvlači pola kilometra oštećenog kolovoza. Prema rečima Nikole Dragićevića, direktora JP "Loznica razvoj", u Ploči je vrednost radova oko tri miliona dinara i, u skladu sa odlukom gradonačelnice i rukovodstva grada, u potpunosti su finansirani iz budžeta grada. On je naveo i da je od početka godine do sada asfaltirano više puteva i ulica u 22 mesne zajednice u skladu sa odlukom Grada da se svi radovi finansiraju iz gradskog budžeta.

Osim puteva na seoskom području radi se i na saobraćajnoj infrastrukturi na području grada pa tako sledi javna nabavka za izgradnju parkinga sa 82 nova parking mesta u Novom naselju, iza OŠ "Kadinjača", što će doprineti rešavanju problema parkiranja u ovom delu grada gde se uvek traži mesto više.

Ne propustiteSrbijaSEDMODNEVNO SABOROVANJE VUKU U ČAST Od 8. do 14. septembra u Loznici i Tršiću
TRŠIĆ -Završna svečanost.jpg
SrbijaZA CEO MESEC 73 BEBE: Avgust u lozničkom porodilištu
LOZNICA - Za pola godine više od 400 beba.JPG
SrbijaManje ujeda, ali i dalje milionske odštete zbog pasa lutalica u Loznici: Evo sa čime se grad suočava
LOZNICA - Svakodnevna slika u gradu.JPG