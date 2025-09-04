teško jutro posle ogromne kiše
LAVOROM KUPE VODU, PA LOPATOM IZBACUJU, STVARI PLIVAJU PO KUĆI: Jutro posle potopa u Kragujevcu stanarima ove ulice donelo novu muku (VIDEO)
U delu Kragujevca, tačnije u Ulici Užičke Republike deo domaćinstava ponovo je pod vodom i posle jučerašnjeg potopa koji je nastao kad je kroz taj grad protutnjalo snažno nevreme.
Nakon jučerašnje velike kiše koja se srušila na Kragujevac i ostavila ulice i automobile pod vodom, kanalizacija je, kako stižu objave iz Kragujevca, drugi put izbila i poplavila kuće, a ceo donji sprat domaćinstava našao se pod vodom.
Domaćini iz prizemlja kuće na snimku izbacuju vodu iz kupatila i hodnika lavorom i lopatom.
Jučerašnje nevreme jutros je donelo nove i ogromne muke Kragujevčanima.
Kako je juče bilo u Kragujevcu
