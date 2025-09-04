Slušaj vest

U delu Kragujevca, tačnije u Ulici Užičke Republike deo domaćinstava ponovo je pod vodom i posle jučerašnjeg potopa koji je nastao kad je kroz taj grad protutnjalo snažno nevreme.

Nakon jučerašnje velike kiše koja se srušila na Kragujevac i ostavila ulice i automobile pod vodom, kanalizacija je, kako stižu objave iz Kragujevca, drugi put izbila i poplavila kuće, a ceo donji sprat domaćinstava našao se pod vodom.

Domaćini iz prizemlja kuće na snimku izbacuju vodu iz kupatila i hodnika lavorom i lopatom.

Jučerašnje nevreme jutros je donelo nove i ogromne muke Kragujevčanima.

