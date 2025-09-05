Slušaj vest

Prema rečima načelnice Kancelarije za poljoprivredu Milke Nedeljković, konkurs je raspisan 27. juna a budžet opštine za ovu namenu je 72 miliona dinara.

- Na području Opštine Gornji Milanovac, u 63 naselja, registrovano je više od pet i po hiljada gazdinstava. Uz pomoć subvencija, mnogi uspevaju da osavremene proizvodnju, nabave neophodnu opremu, mehanizaciju, posebno traktore, kvalitetna priplodna grla, kao i da dobiju podršku za zaštitu i osiguranje zasada i useva, kazala je za RINU Nedeljković.

Velika podrška Kancelarije za poljoprivredu je i po pitanju zainteresovanih za seoski turizam, po čemu je ova opština takođe poznata.

