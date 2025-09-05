Slušaj vest

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov potpisala je ugovore, na osnovu kojih će biti dodeljena sredstva za podršku projektima pošumljavanja i ozelenjavanja u 28 lokalnih samouprava u Srbiji.

- Ovi projekti od velikog značaja, jer su deo paketa mera za unapređenje kvaliteta vazduha. Ministarstvo će nastaviti da pruža podršku i u narednim godinama, jer je to važna mera za unapređenje kvaliteta vazduha. Svako zasađeno stablo doprinosi borbi protiv klimatskih promena, sprečava eroziju zemljišta i poboljšava kvalitet vazduha koji udišemo.Nastavićemo da podržavamo projekte pošumljavanja i ozelenjavanja, jer je očuvanje prirode naš generacijski zadatak za budućnost, izjavila je ministarka.

U ime Grada Kruševca, ugovor je potpisala pomoćnica za ekologiju, energetiku i održivi razvoj Ana Prvanov. Za Kruševac Ministarstvo je izdvojilo oko 724.700 dinara, a Grad će iz budžeta opredeliti oko 181.100 dinara.