IZGRADNJA BEDEMA PORED ZAPADNE MORAVE: Nova investicija u oblasti komunalne infrastrukture u Trsteniku
Izgrađen je bedem pored Zapadne Morave u Trsteniku, u toku je postavljanje rasvete, a uskoro sledi i montaža mobilijara – što će ovo mesto učiniti još lepšim i prijatnijim za sve građane.
Na radost svih ljubitelja reke i prirode, Trstenik dobija novi kutak za uživanje, odmor i rekreaciju.
- Izgrađeni bedem na obali Zapadne Morave predstavlja jedan od ključnih infrastrukturnih projekata u oblasti zaštite od poplava u opštini Trstenik. Ovaj poduhvat ne samo da će obezbediti veću sigurnost građana, već će i značajno unaprediti kvalitet života u ovom delu grada. Projekat je od izuzetnog značaja, posebno imajući u vidu poplave iz 2014. godine, koje su nanele velike štete trsteničkom kraju.
Bedem će štititi kako sam grad Trstenik, tako i naselje Grabovac. Podignut je nivo bedema, a nova šetalačka staza je proširena za tri metra u odnosu na dosadašnju. To je olakšalo pristup i sportovima na vodi, koje često koristi reku za svoje aktivnosti, što je I sada došlo do izražaja u realizaciji manifestacije “Trstenik na vodi" - izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.
Prema njenim rečima, osim zaštitne funkcije, novi bedem pretvaramo i u uređeno šetalište sa stazom, javnom rasvetom i modernim mobilijarom. Na taj način ovaj prostor će postati pristupačan i prijatan za sve građane, uključujući osobe sa specijalnim potrebama i roditelje sa malom decom.