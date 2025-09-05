- Izgrađeni bedem na obali Zapadne Morave predstavlja jedan od ključnih infrastrukturnih projekata u oblasti zaštite od poplava u opštini Trstenik. Ovaj poduhvat ne samo da će obezbediti veću sigurnost građana, već će i značajno unaprediti kvalitet života u ovom delu grada. Projekat je od izuzetnog značaja, posebno imajući u vidu poplave iz 2014. godine, koje su nanele velike štete trsteničkom kraju.

Bedem će štititi kako sam grad Trstenik, tako i naselje Grabovac. Podignut je nivo bedema, a nova šetalačka staza je proširena za tri metra u odnosu na dosadašnju. To je olakšalo pristup i sportovima na vodi, koje često koristi reku za svoje aktivnosti, što je I sada došlo do izražaja u realizaciji manifestacije “Trstenik na vodi" - izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.