Predškolska ustanova vrtić „Zvezdica“ u Kamenjaru, deo najveće predškolske ustanove u Sremu – PU „Pčelica“, dobila je vrednu donaciju od kineske kompanije HealthCare Europe. Kompanija je donirala 50 dušeka od meke memorijske pene, namenjenih za dečje krevetiće, čime će se poboljšati udobnost i kvalitet boravka dece. Dušeci će se koristiti ne samo u krevetićima na sprat, već i u kutovima za igru, što omogućava maksimalno iskorišćenje novih proizvoda.

Foto: Kurir/D.Š.

Direktorka PU „Pčelica“, Miroslava Ilijić, istakla je da ustanova broji više od 2.500 dece raspoređenih u 111 vaspitnih grupa. Ona je naglasila da nema više lista čekanja i da sva deca sa teritorije Sremske Mitrovice mogu biti smeštena u vrtiće. Ilijić je zahvalila gradonačelniku i gradskoj upravi, ali i svim donatorima koji kontinuirano pomažu unapređenje uslova u vrtićima.

Pored donacije, tokom leta sprovedeni su obimni radovi na objektima vrtića. U objektima su postavljene nove pločice, objekti su kompletno okrečeni, a u svim prostorijama, uključujući sobe, trpezarije i kuhinje, ugrađeno je ukupno 20 klima uređaja. U objektu Čupera u Laćanku takođe su završeni neophodni radovi, dok je u Dekancu ceo objekat adaptiran i osvežen. Tokom sezone otvoreno je pet novih grupa, uključujući jaslene i mešovite, u saradnji sa osnovnim školama na teritoriji Srema. Sve ove mere omogućile su da sva deca budu primljena u vrtiće u bezbednim i kvalitetnim uslovima, dok je problem grejanja, koji je prethodnih godina predstavljao izazov, rešen pre početka nove sezone. U mlađim grupama postavljene su zaštitne mreže kako bi se dodatno osigurala sigurnost dece.

Foto: Kurir/D.Š.

Srđan Popov, zamenik generalnog direktora HealthCare Europe, istakao je da kompanija redovno donira opremu i sredstva za bolnice, predškolske ustanove i domove za starije, te da zaposleni iz Sremskog okruga aktivno učestvuju u ovim projektima. Popov je naglasio da je ovo treća ili četvrta predškolska ustanova na teritoriji Srema kojoj kompanija pomaže od početka godine, a donacije su redovna praksa i za bolnice i domove za starije.

Ćo Hlajng iz kompanije Healthcare Europe Izvor: Kurir/D.Š.