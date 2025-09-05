Slušaj vest

Najznačajnija i najpopularnija kikindska manifestacija "Dani ludaje" ove godine slavi veliki jubilej – održava se 40. put.

Tradicionalna manifestacije ove godine održaće se od četvrtka, 18. do nedelje, 21. septembra.

Kikinđani i mnogobrojni gosti iz zemlje i inostranstva imaće priliku da uživaju u bogatom četvorodnevnom programu. Centralni događaj je svakako takmičenje u kategorijama najtežeg i najdužeg ploda, a svečano proglašenje pobednika biće održano u subotu popodne.

- Četvrtak će kao i ranijih godina biti rezervisan za klasičnu muziku, tako da će još jednom u našem gradu nastupiti operska diva Ljubica Vraneš, koja uvek izaziva veliko interesovanje publike - rekao je gradonačelnik.

Gradonačelnik Bogdan najavio je i ostale muzičke zvezde. U petak će nastupiti Saša Kovačević, u subotu Sloba Radanović i Aco Pejović, dok će manifestaciju zatvoriti koncert Đorđa Davida u nedelju.

- U petak posle podne nas očekuje tradicionalni Karneval maskiranih predškolaca, bez kojeg ne može da se zamisli manifestacija. Standardni segmenti manifestacije su i Banatski fruštuk, Gostinska soba i Evropski kutak - rekla je Jasmina Milankov, v.d. direktora Turističke organizacije Kikinde Milankov.

Milankov je dodala da će novina biti promocija badmintona, parabadmintona i aikida u dvorištu OŠ "Vuk Karadžić" u subotu pre podne.

Promocija "Dana ludaje" i ove godine biće održana u nekoliko gradova u Srbiji i Rumuniji, poput Subotice, Zrenjanina, Novog Sada, Sombora, Beograda i Temišvara, gde će ''Narandžasti karavan“ pozvati građane da posete Kikindu i uživaju u manifestaciji.