Međunarodni projekat, koji se sprovodi u okviru Intereg IPA programa prekogranične saradnje Rumunije i Srbije, uz finansijsku podršku Evropske unije, predstavljen je u Opštoj bolnici „Đorđe Joanović“ u Zrenjaninu.

Projekat, čija je ukupna vrednost pet miliona evra, ima za cilj unapređenje kvaliteta života pacijenata u regionima Timiša, Podunavlja i srednjeg Banata, a sprovode ga Institut za kardiovaskularne bolesti Temišvar, Opšta bolnica „Sveti Luka“ iz Smedereva i Opšta bolnica „Đorđe Joanović“ iz Zrenjanina.

Direktor Opšte bolnice Zrenjanin dr Vanja Kunkin je kazao da je cilj ovih aktivnosti podizanje svesti o prevenciji kardiovaskularnih oboljenja, promocija zdravih životnih navika i pružanje praktičnih saveta kako smanjiti rizik od srčanih bolesti.

-Da bismo to ostvarili, bilo je neophodno da nabavimo odgovarajuću medicinsku opremu i otvorimo još dve dodatne ambulante - istakao je dr Kunkin.

Kako je naveo, nabavljena oprema uključuje traku za trčanje visoke rezolucije za ergometrijski test, bifazni defibrilator sa četiri režima rada, automatski uređaj za reanimaciju (CPR mašina), holter EKG, uređaj za 24-časovno merenje krvnog pritiska, kao i ultrazvučni aparat za kardiološke i vaskularne preglede sa dve sonde.

Dodao je da u naredne četiri godine slede aktivnosti koje podrazumevaju obilazak svih sela na teritoriji grada, uz edukaciju stanovništva o merama prevencije i načinu lečenja kardiovaskularnih oboljenja.

Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura, koji je prisustvovao promociji projekta, istakao je njegov značaj, kako za sam grad, tako i za sva sela na njegovoj teritoriji.

- Ulaganja u zdravstveni sistem moraju biti kontinuirana i treba da prate savremene trendove u razvoju medicine. Jedan od takvih primera je upravo ovaj projekat, u okviru kog je Grad Zrenjanin, iz svog budžeta, sufinansijer i partner Opštoj bolnici - istakao je Salapura.

On je naglasio da svaki dinar koji se ulaže u zdravstvo predstavlja ulaganje u budućnost, u prevenciju i bolji kvalitet zdravstvenih usluga na teritoriji grada Zrenjanina.