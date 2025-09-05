Slušaj vest

U subotu, 6. septembra u selu Banoštor na obali Dunava ponovo postaje epicentar zabave i tradicije – održavaju se 29. Banoštorski dani grožđa, manifestacija posvećena vinogradima, jeseni i kulturnom nasleđu sremskog kraja.

Posetioce očekuje celodnevni program prepun muzike, običaja, mirisa domaćih specijaliteta i pravog seoskog šarma.

Program počinje već od 11 časova nastupom tamburaša, a tokom dana smenjuju se dečji maskenbal pod nazivom „Kostimirani vinograd“, svečani defile, kao i raznovrstan kulturno-umetnički sadržaj.

Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 15 časova, dok će večernji deo doneti dobru zabavu uz DJ Miljana Marića od 18 sati, a vrhunac večeri biće koncert pop pevačice Goce Tržan u 21 čas.

Pored glavnog programa, posetioci će moći da uživaju i u zanimljivom pratećem sadržaju: prikazu tradicionalne prerade grožđa, izložbama vina, grožđa, rukotvorina i domaćih proizvoda, luna parku i nezaobilaznim liciderima. Naravno, tu je i bogata gastronomska ponuda autentična za Srem.

Manifestaciju organizuju Turistička organizacija opštine Beočin, Udruženje vinara i vinogradara „Sveti Trifun“ iz Banoštora i Mesna zajednica Banoštor, uz podršku Opštine Beočin.