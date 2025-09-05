Slušaj vest

Dodeljena je jednokratna pomoć u vidu građevinskog materijala u Temerinu, a 11 ugovora je u ime opštine potpisao tamošnji predsednik Mladen Zec.

Ova sredstva namenjena su izbegličkim porodicama sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji te opštine. Cilj je da im se pomogne u rekonstrukciji i adaptaciji postojećeg stambenog prostora.

Ukupna vrednost ovih paketa je četiri miliona dinara, a sredstva su obezbeđena iz budžeta Komesarijata za izbeglice i migracije i Opštine Temerin.

