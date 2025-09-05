Slušaj vest

Na poslednjoj sednici Vlada Republike Srbije donela je uredbu o utvrđivanju lučkog područja pristaništa za posebne namene – marine u Bezdanu, čime je učinjen novi korak ka ostvarenju ovog projekta.

Ovog leta je Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo ovdašnje Gradske uprave već predstavilo urbanistički projekat za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju marine kod Bezdana, dokument koji je izradila somborska firma „Saputnik-M” d.o.o. Sombor, Meridijanprojekt.

Kako se i očekivalo, lučko područje čine dve katastarske parcele na samom ulazu u Bezdan iz pravca Batine i graničnog prelaza na Dunavu, ukupne površine oko tri hektara. Kako je navedeno, uredba je doneta u skladu sa Strategijom razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine, dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja i planskim dokumentima koji se odnose na upravljanje vodama.

„Na osnovu ove uredbe izvršiće se zabeležba lučkog područja i prava preče kupovine Republike Srbije na lučkoj infrastrukturi i suprastrukturi u katastru nepokretnosti. Agencija za upravljanje lukama dostaviće potrebnu dokumentaciju nadležnom pravobranilaštvu koje će izvršiti sprovođenje zabeležbe - piše u uredbi donetoj na sednici 31. jula.

Trenutno aktuelnom Postupku javne nabavke za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju bezdanske marine koji je pokrenulo Ministarstvo turizma i omladine i čija je procenjena vrednost nabavke 26 miliona dinara prethodilo je i prošlog septembra, usvajanje izmene plana generalne regulacije Bezdana, koji se, kao srpska kapija Dunava, nalazi na ukrštanju Bajskog i Velikog Bačkog kanala, a u neposrednoj blizini prevodnice na vodenoj žili kucavici Evrope, Dunavu.

Dve katastarske parcele, sada progašene lučkim područjem na kojima je planirana gradnja marine za mala plovila kategorije dva sidra, nalaze se na potesu Kenđija, odnosno između Brodogradilišta u Bezdanu i prevodnice na Bajskom kanalu, a zemljištem uz Veliki bački kanal, na kom je planirana izgradnja marine, upravlja JVP „Vode Vojvodine”. Pored glavnog multifunkcionalnog objekta koji će biti sigurna luka za oko 120 plovila, u obalnom prostoru marine predviđena je izgradnja radionice, sanitarnog objekta, stanice za snabdevanje gorivom i portirnice.

Srpska kapija Dunava

Glavni preduslov da se uđe u izgradnju bezdanske marine, što je bio davni san ovdašnjih turističkih radnika je bila rekonstrukcija, odnosno osposobljavanje za rad predvodnice na Dunavu kod Bezdana, svojevremenog tehnološkog čuda sredine 19. veka pošto je bila prvi takav objekat na kojem je primenjen podvodni beton. Gotovo tri decenije kroz nju nije prošlo ni jedno plovilo, da bi 2020. konačno bila rekonstruisana i puštena u ponovni rad.