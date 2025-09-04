Slušaj vest

"Evo i Đure, goluba kog je otac doneo pre oko mesec dana (našao ga je na parkingu), i hranio ga na špric. Sad je ojačao i osamostalio se, ujutru ode, uveče se vrati. Šeta po kući kao kokoška", napisao je jedan Džoni uz fotografiju novog "kućnog ljubimca" koji im se sam nametnuo da to postane.

Džoni se oglasio u popularnoj Fejsbuk grupi i ispričao šta se dešava u njegovoj porodici koja je spasla goluba s ulice.

Mnogi članovi grupe bili su oduševljeni što je njegov tata spasao pticu, a mnogi su podelili i svoja slična iskustva sa gavranima, galebovima i drugim pticama koje žive u gradu.

Foto: Facebook printscreen/Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije Group

Džoni je otkrio i da Đura na terasi ima kućicu ali da spava u krevetu.

- Predveče dođe na terasu i lupa o prozor dok ga ne puste. Neverovatno koliko je pitom, obožava da se mazi. Ujutru otvore terasu i on odleti, ali se predveče uvek vrati...