NA TEREN, OČI U OČI SA GRAĐANIMA Kako u Loznici gradsko rukovodstvo rešava probleme
Put do rešavanja problema je razgovor, a u skladu sa tim od početka mandata ponaša se gradonačelnica Loznice Dragana Lukić koja je odmah po stupanju na dužnost, početkom novembra prošle godine, uvela praksu susreta sa građanima u gradskoj upravi. Dan za razgovore bio je petak, pa odnedavno, zbog velikog interesovanja, i četvrtak. Od ovoga meseca ide se na teren, po mesnim zajednicama, "na noge", odnosno susrete "oči u oči" sa Lozničanima.
Prvi odlazak na teren dogodio se danas kada je Lukićeva, zajedno sa direktorima nekoliko javnih preduzeća i saradnicima, posetila prigradske MZ Gradilište i 4. juli - Trbušnica i iz prve ruke čula šta su problemi meštana. Ona je građanima rekla da je ideja ovakvih ragovora da oni na jednom mestu dobiju odgovore na ono što ih zanima kao i da se saslušaju i oni koji, iz raznih razloga, ne mogu doći u gradsku upravu.
- Želimo da razgovaramo, čujemo vaše potrebe i u odnosu na njih pravimo planovi, da u skladu sa potrebama ljudi iz bilo kojeg naselja na području Grada Loznice kreiramo budžet za sledeću godinu - kazala je, pored ostalog, Lukićeva.
Meštani ove dve MZ ukazivali su na probleme sa strujom, uličnom rasvetom, nedostatkom trotoara na delu puta ka susednoj Banji Koviljači, kanalizacije, potrebom za proširenje lokalnog groblja, i čišćenjem Trbušničke reke i kanala jer strahuju od poplava ako bude jačih kiša. Njihova pitanja i potrebe su zabeleženi, a nadležni će nastojati da im što pre izađu u susret sa adekvatnim rešenjima. Inače, od početka uvođenja prakse razgovora petkom, koja nije prekidana, razgovarano je sa oko 600 građana, a procena je da je najveći broj zahteva pozitivno rešen, u skladu sa nadama građana.
Iz gradske uprave je juče saopšteno da će, osim ovakvih susreta, u različitim mesnim zajednicama, u gradskoj upravi građani imati i organizovane razgovore sa članovima Gradskog veća i odbornicima lokalnog parlamenta. Sve to kako bi lokalna samouprava bila pravi "servis građana" i omogućila im da na najbrži način, u direktim susretima sa rukovodstvom grada, bez slanja zahteva, dopisa i silnog čekanja na odgovore, kažu šta im treba, šta ih muči, kako bi to bilo rešeno, a život Lozničana bolji.
Kurir.rs