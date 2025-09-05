Slušaj vest

Žitelji jedne ulice u niškom naselju Donja Vrežina više od mesec dana imaju problema sa vodom koja im ulazi u dvorišta i podrume, a čije poreklo ne mogu da utvrde. Nadležni nastoje da nađu rešenje.

Voda iz tla duž čitave ulice Vojnika Marka Mladenovića pojavila se krajem jula, u pretežno sušnom i toplom periodu, a tokom kišnih dana problem je značajno veći.

“Izbacujemo vodu 2-3 kubika u toku dana u dvorište, u plac u komšiluku, pumpama, lopatom, čime god se snađemo, krpama, ali ne pomaže jer voda non-stop prodire. Da ne pričamo o stabilnosti kuća, brega ispred kuća, da li će tu neko klizište proraditi”, kaže jedan sugrađanin, a drugi dodaje: „Za tih 10 dana se problem povećava, ta voda izbija ne samo iz zemlje nego i sa brda.”

Foto: Printscreen/RTS

“Što je najgore celom dužinom od 700m i ugrožene su bar 15 kuće, što se kuća tiče. Drugo, odronjava se zemlja svakog dana”, kaže sagovornik.

“Voda i dalje curi, brdo se ruši. I to se naniže uliva u dvorište vrežinskog bazena gde ljudi i deca dolaze da se kupaju”, navodi stanar te ulice.

Stanari ove niške ulice obratili su se JKP Naisus.

“Naše ekipe su dva puta obišle taj teren. Konstatovano je nakon svih analiza da se ne radi o vodi koja dolazi iz niškog vodovodnog sistema, kao ni o vodi koja dolazi iz niškog kanalizacionog sistema. Očigledno se radi o podzemnim tokovima, voda nepoznatog porekla što se nas tiče”, kaže Zoran Ignjatović iz JKP „Naisus“ Niš.

Foto: Printscreen/RTS

I predstavnici grada više puta su izlazili na teren. Kažu, najpre treba utvrditi odakle voda dolazi.

“Da bi sve to utvrdili moramo da odradimo kompletan projekat koji će nam reći šta treba uraditi, da li odvodnjavanje te vode koja ide, da li odrađivanje potpornog zida. Ali svakako kao grad smo upoznati, veliki je problem i nećemo ostaviti sugrađane bez rešenja tog problema”, kaže Miloš Đorđević, gradski većnik.

Do trajnog rešenja, kaže većnik, interventno će se uraditi drenažni kanal koji će vodu usmeriti od kuća.