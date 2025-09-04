Slušaj vest

Zbog požara koji se dogodio u blizini pruge u Brusniku danas u 15.00 sati, u prekidu je železnički saobraćaj na relaciji Zaječar - Negotin.

Otpravnik vozova u Brusniku prijavio je najpre da gore pragovi na prvom i četvrtom koloseku. Požar se tokom popodneva proširio i na železničku infrastrukturu, pa je u stanici Brusnik vatra zahvatila četiri stanična koloseka, a izgorela je i polovina pragova na četvrtoj i petoj skretnici. Ukupno je izgorelo oko 400 pragova na kolosecima i skretnicama.

Prema informacijama dežurnog železničkog osoblja na terenu, požar je izuzetno veliki, a vatrogasne jedinice su na mestu požara i angažovani su prioritetno da spreče širenje vatre na okolne kuće i druge objekte. Mestu požara na pruzi nemoguće je trenutno prići.

Ovakve situacije direktno ugrožavaju bezbednost železničkog saobraćaja i živote ljudi, a zahvaljujući pravovremenoj intervenciji dežurnih železničara sprečena je moguća veća nesreća na pruzi. Svaki požar u blizini pruge veoma brzo se proširi na železničku infrastrukturu, plamen zahvati pragove i prugu, a postoji velika opasnost ukoliko u tim trenucima naiđu vozovi.

Inače, ovo nije prvi požar u Brusniku tokom leta koji je zahvatio prugu i pragove. Tako je pre svega četiri dana na relaciji Brusnik - Tabanovačka reka vatra iz okolnog rastinja zahvatila prugu, kada je izgorelo tridesetak pragova, a železnički saobraćaj bio u prekidu oko četiri i po sata. Pored toga, samo u prethodnih pet dana požari pored pruge zahvatili su prugu između Male Krsne i Požarevca, kada je izgorelo tridesetak pragova, dok je u Bukarevcu na dva koloseka izgorelo ili oštećeno u požaru oko 260 pragova. U svim ovim slučajevima železničke nesreće izbegnute su zahvaljujući brzim i efikasnim reakcijama vatrogasnih jedinica, ali i pravovremenom i profesionalnom delovanju radnika "Infrastrukture železnice Srbije".