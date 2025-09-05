Slušaj vest

Jezero Ćelije, kod Kruševca, sa kojeg se građani Kruševca i Rasinskog okruga snabdevaju zdravom pijaćom vodom, poznato je i kao izletište za ljubitelje prirode i pravi raj za ribolovce. Jezero je bogato raznovrsnom ribom, a među sladokuscima čuveno je po izuzetno kvalitetnom ćelijskom somu, zbog čistoće reke Rasine.

Na jezeru više decenija unazad uspešno ribari Milutin Pantelić Panta (73) sa Begovog Brda, pored Kruševca, i uživa u njegovim čarima na svom čamcu. Do sada je bio efektivan u lovu na znatno manje somove i druge vrste riba, a sada je ostvario veliki podvig, koji se vrlo retko postiže, pamtiće se i prepričavati godinama.

- Drugog septembra sam ulovio soma, težine 74 kg i dužine 2,2 m na jezeru Ćelije. Primenio sam tehniku panulanja-troling, koristio štap 2,70 m i 70 g težine bacanja, kanap 0,20 i varalicu takozvanu glavanjaru 30 gr proizvođača Luke iz Kruševca, raportira nam čuveni Panta. Toga dana, oko 19 i 10 sati počela je borba sa somom i trajala do 22 sata do konačnog ishoda, odnosno, izvlačenja soma iz vode u čamac.

- Borba je bila žestoka, pa sam u jednom trenutku razmišljao da odustanem, jer su popustili snaga i koncentracija, a on je bio snažan i postojala je opasnost da mi prevrne čamac i mene u jezero. Kada sam pomislio da će sve biti bezuspešno i da mogu i da stradam u pomoć su mi priskočile kolege koji su bili u blizini - Raca Kvitar, Vučko sa ekipom iz svoga čamca, kao i mladi Stefa sa njegovim čamcem. Ta pomoć je bila dragocena, jer sam u svom čamcu ja bio sam. Uz njihovu pomoć uspeh je bio zagarantovan i veliki izdanak Ćelijskog jezera je bio savladan.

Pošto se ovako lepo završilo, soma sam dovezao kući. Došli su moje brojne kolege, prijatelji i komšije da ga vide i da uživaju u njegovom izgledu. Uz smeh i šale ribolovačke, ali i pivo, veselili smo se i ostali do ranih jutarnjih sati. Evo već treći dan zovu me mnogobrojni poznanici i čestitaju na ovom podvigu, ističe Pantelić.