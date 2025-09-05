- Ovo nikada nije bilo. Ne možemo da verujemo da se to desilo, a još strašnije je što smo čuli da je to učinilo nekoliko dece od koje bar jedno ima desetak godina. Policija je jedno dete našla u kukuruzu gde se, kažu, krilo celu noć. Strašno. Ljudi sad brinu da će možda sledeći put na udaru biti spomenici. Zašto je to urađeno, da li je u pitanju hir, ili nešto drugo nemam pojma. Ružno je da je bilo ko oskrnavio groblje, ali da to čine deca je još gore. Šta će raditi kad porastu kad sad rade ovo – rekao je danas jedan meštanin, šokiran ovim što se desilo.