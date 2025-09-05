Slušaj vest

Pre gotovo jednoga veka na obali Drine u Banji Koviljači nalazile su se kabine za presvlačenje, ringišpil za najmlađe, a u plažnom restoranu goste su služili konobari u belim košuljama i crnim pantalonama. Danas osim večito sveže smaragdne reke na toj, ali ni ostalim plažama duž njenog toka kroz loznički kraj skoro da nema ničega sličnog, ako se na računa ugostiteljski objekat u blizini mosta na Šepku i etno-selo’‘Sunčana reka’‘ u Gornjoj Koviljači.

Mada je poslednjih godina niklo mnogo bazena u lozničkom kraju mnogima je letnje osveženje nezamislivo bez odlaska na Drinu. Najčešće se ide na omiljenu ‘‘Žićinu plažu’‘ u Banji Koviljači, ili u blizini mosta na Šepku, na nekadašnji, odavno zapušten, Kamp u Gornjoj Koviljači, gde se nalazi i ‘‘Sunčana reka, ili na Branjevo. Loznica ima četrdesetak kilometara drinske obale, vodene granice sa susednom Republikom Srpskom, odnosno BiH, a najposećenija mesta su različita, negde je više hladovine, negde je reka brža, dublja, plića, ili mirnija, zajedničko im je da su sve plaže ‘‘divlje’‘ i bez spasilaca. Kupanje je na sopstveni rizik, a Drina, nažalost, ume da bude i opasna. Svako leto aktuelizuje priču o potrebi bar jedne uređene gradske plaže sa svom pratećom infrastrukturom, a čini se da će ka tome biti učinjen važan korak.

Foto: Kurir/T. Ilić

- Plan generalne regulacije za Loznicu bio je na javnom uvidu, a uskoro će i onaj za Banju Koviljaču. U sklopu tog planskog dokumenta u Banji Koviljači su planirane plaže na nekoliko mesta, ali je ‘‘Žićina’‘ ostala van obuhvata jer geodetski i katastarski nije naša, faktički je teritorija druge države. Javnost će biti obaveštena o vremenu javnog uvida, to je prilika da građani iznesu eventualne primedbe i sugestije, a svakako je važan korak na putu ka uređenim plažama – rečeno je nezvanično iz lokalne samouprave.

Foto: Kurir/T. Ilić

Zna se da je "Žićina plaža" jedna od najlepših i najdužih neuređenih rečnih plaža u Srbiji i Grad odavno razmišljala o uređenju tog dela reke. Svojevremeno je, ne tako skoro, rađeno i idejno rešenje za uređenje turističko-rekreativnog kompleksa na toj lokaciji, ali ideja nije realizovana. Problem je što se prema katastarskim knjigama tu ne pliva u reci već po bosanskim njivama, jer međudržavno razgraničenje Srbije i BiH do danas nije urađeno pa na tom delu obale ne može ništa konkretno da se radi. Do kompleksa MN, iz Loznice može da se dođe i za četrdesetak minuta lagane šetnje, osim restorana, postoje betonski stolovi u blizini vode, hladovina koju daje više stabala i uslovi su solidni za boravak kraj reke, ali sve to nije ni blizu onome kako bi trebalo da izgleda gradska plaža.

- Ne treba ništa specijalno, kabine za presvlačenje, dva, tri tuša, sređeniji prilaz ka vodi i bilo bi super. Ljudi dolaze i sada, a tada bi sigurno bila navala – kaže jedan od redovnih posetilaca Drine na toj lokaciji.