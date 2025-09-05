Slušaj vest

Polaganjem venaca i cveća na Spomenik revoluciji u Vranju obeležen Dan oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu. Gradonačelnik dr Slobodan Milenković govoreći o onima koji su položili živote u odbrani slobode i nezavisnosti istakao je da su 954 vojnika poginula u borbama za slobodno Vranje.

"Dok stojimo pred Spomenikom revoluciji, prisećamo se 954 poginula vojnika, u borbama za slobodno Vranje. Ne štedeći svoje živote, stali su u odbranu svega onog što smo vekovima branili. Vekovna ognjišta. Suverenitet. Nacionalno biće. Identitet. Veru.

Fašizam kao ideologija upravo počiva na ukidanju ovih postulata, koji su temelji svake države. Iako svoje uporište nalazi u krizi građanskog društva i liberalnih demokratija, svoj vrhunac dostiže između dva svetska rata, lažno se predstavljajući kao zaštitnik slabih i nejakih. Fašizam, odnosno nacizam, svoj radikalni ogoljeni oblik dobija u Italiji i Nemačkoj, koje su potvrdile pravu suštinu ovih autoritarnih ideologija“, rekao je gradonačelnik Milenković i čestitao sugrađanima Dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu.

Foto: Tatjana Stamenković/Kurir

O borbama za oslobođenje Vranja i podvizima narodnooslobodilačke vojske govorio je i potpredsednik gradske organizacije SUBNOR-a Zoran Burgić. Burgić je u svom govoru o važnom danu za Vranje istakao da sloboda nema cenu.

Obeležavanju 81. godišnjice od oslobođenja Vranja u Drugom svetskom ratu polaganjem venaca i cveća na Spomenik revoluciji, prethodila je svečana sednica Skupštine grada.

Foto: Tatjana Stamenković/Kurir