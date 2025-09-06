Slušaj vest

U naseljenom mestu Pavliš završeni su radovi na uređenju atarskog puta na potezu Keveriš, u dužini od oko tri i po kilometra, sa čvrstom podlogom od drobljenog asfalta.

Na taj način je obezbeđen kvalitetniji i bezbedniji pristup poljoprivrednim parcelama. Tim povodom je član vršačkog Gradskog veća Slobodan Jovanov istakao da će ova aktivnost značajno olakšati rad poljoprivrednicima.

– Atarski putevi su kičma razvoja poljoprivrede, a ova investicija pokazuje da zajedničkim snagama možemo obezbediti bolje uslove i za proizvodnju i za život u selu, uz poštovanje potreba lokalne zajednice –naglasio je Jovanov, dodavši da nova saobraćajnica doprinosi i kulturno - verskom životu zajednice, jer omogućava lakši dolazak do Keveriške crkve sa glavnog puta.

Posebna pažnja tokom uređenja posvećena je aktuelnim poljoprivrednim radovima, te je duža deonica od 2,8 kilometara urađena pre skidanja suncokreta. Ukupna vrednost radova iznosila je 10.537.568 dinara, od čega je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu obezbedio 4.749.900, dok je preostali iznos finansirala lokalna samouprava.

Monitoring larvi i suzbijanje komaraca

Kako je saopšteno iz vršačke Gradske uprave, od danas, pa do kraja ovog meseca odvijaće se redovan monitoring larvi komaraca i na osnovu toga će se suzbijati komarci na vodenim površinama u urbanim delovima Vršca i naselja Pavliš. Primeniće se hemijski preparat na bazi diflubenzurona, u skladu sa rešenjem nadležnog organa, kojim se odobrava upotreba i korišćenje sredstva za tretiranje, kao i uputstvom za upotrebu i primenu. Preparat nije opasan za ljude, životinje, pčele i ostali živi svet.