Međunarodni sajam lova i ribolova okuplja sve značajnije predstavnike, uvoznike i brendove osnovne i prateće opreme za sportski lov i ribolov, boravak u prirodi.

Godinama unazad ova priredba uvrštava se u red najznačajnijih u ovom delu Evrope, a bogatstvu doživljaja učesnika i posetilaca iz zemlje i regiona, doprinose segmenti posvećeni ekologiji i zaštiti životne sredine.

Termin od 24. do 28. septembra biće još jedna prilika za sklapanje poslova, prodaju i ostvarivanje kontakata. Kao i prethodnih godina centralni segment Sajma lova i ribolova biće ponuda lovačkog i ribolovačkog pribora i opreme i prodajna izložba terenskih vozila. U istom terminu biće održan i Sajam ekologije.

Sadržina izlaganja:

  • Lovački pribor, oprema, odeća i obuća
  • Lovačka municija
  • Lovačko i lično naoružanje
  • Ribolovački pribor, oprema, odeća i obuća
  • Sportska i kamp oprema
  • Izložba lovačkih trofeja

Učesnici:

  • Proizvođači i trgovci opreme, pribora, odeće i obuće za lov i ribolov
  • Lovišta
  • Rezervati prirode
  • Nacionalni parkovi i zaštićena prirodna dobra
  • Prodavci terenskih vozila za lov
  • Proizvođači hrane za divljač i ribe
  • Institucije koje se bave zaštitom divljači i održanjem ribljeg fonda
  • Profesionalna udruženja i asocijacije
  • Naučno-obrazovne institucije
  • Gradske, pokrajinske i republičke institucije

(Kurir.rs/nsuzivo.rs)

