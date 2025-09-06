Srbija
SAJAM LOVA, RIBOLOVA I EKOLOGIJE U NOVOM SADU: Mesto susreta prirode, opreme i poslovnih prilika
Slušaj vest
Međunarodni sajam lova i ribolova okuplja sve značajnije predstavnike, uvoznike i brendove osnovne i prateće opreme za sportski lov i ribolov, boravak u prirodi.
Godinama unazad ova priredba uvrštava se u red najznačajnijih u ovom delu Evrope, a bogatstvu doživljaja učesnika i posetilaca iz zemlje i regiona, doprinose segmenti posvećeni ekologiji i zaštiti životne sredine.
Termin od 24. do 28. septembra biće još jedna prilika za sklapanje poslova, prodaju i ostvarivanje kontakata. Kao i prethodnih godina centralni segment Sajma lova i ribolova biće ponuda lovačkog i ribolovačkog pribora i opreme i prodajna izložba terenskih vozila. U istom terminu biće održan i Sajam ekologije.
Sadržina izlaganja:
- Lovački pribor, oprema, odeća i obuća
- Lovačka municija
- Lovačko i lično naoružanje
- Ribolovački pribor, oprema, odeća i obuća
- Sportska i kamp oprema
- Izložba lovačkih trofeja
Učesnici:
- Proizvođači i trgovci opreme, pribora, odeće i obuće za lov i ribolov
- Lovišta
- Rezervati prirode
- Nacionalni parkovi i zaštićena prirodna dobra
- Prodavci terenskih vozila za lov
- Proizvođači hrane za divljač i ribe
- Institucije koje se bave zaštitom divljači i održanjem ribljeg fonda
- Profesionalna udruženja i asocijacije
- Naučno-obrazovne institucije
- Gradske, pokrajinske i republičke institucije
(Kurir.rs/nsuzivo.rs)
Reaguj
Komentariši