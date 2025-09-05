Slušaj vest

Grad Čačak je na korak bliže izgradnji fabrike za prečišćavanje otpadnih voda. Odeljenje Ministarstva finansija za ugovaranje i finansiranje programa iz EU fondova raspisalo je tender za izbor konsultanta za nadzor radova i sprovođenje programa, a procenjena vrednost ugovora je 2,6 miliona evra.

- Radili smo otprilike četiri godine. Pripremali smo kompletnu projektnu tehničku dokumentaciju, formirana je implementaciona jedinica. Ovo postrojenje tako je projektovano da će biti na površini od 7 hektara, na samom uglu Ateničke reke u Zapadnoj Moravi - kaže direktorka JKP Komunalac, Mirjana Đoković.

Ministarstvo finansija, odnosno Odeljenje za ugovaranje i finansiranje programa iz EU fondova, nedavno je raspisalo tender za izbor konsultantske kuće, čiji će stručnjaci nadzirati buduće radove. Izbor konsultanta je samo deo projekta čija je ukupna vrednost 47 miliona evra.

- Ono što je konkretno vezano za ovaj ugovor jeste da je on procenjen na vrednost 2,6 miliona evra i očekuje se da će ugovor konsultanta trajati oko 52 meseca. Ono što je bitno da građani znaju, kada se bude izvršio izbor izvođača, potrebno je dve godine da postrojenje bude izgrađeno - napomenula je Marijana Petronijević, pomoćnica gradonačelnika Čačka za zaštitu životne sredine.

