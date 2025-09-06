Slušaj vest

Putnički automobili čekaju oko 45 minuta prilikom izlaska iz Srbije na graničnom prelazu Horgoš, dok su zadržavanja za kamione evidentirana samo na prelazu Batrovci, gde za izlaz iz države čekaju četiri sata.

Na ostalim graničnim prelazima, kako je danas saopštio Auto-moto savez Srbije (AMSS), nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Pojačan intenzitet saobraćaj, kako su dodali, moguće je na prilazima, kao i u samim gradovima.

